Der Land Rover Freelander ist zurück, aus China, als E-Auto: Er soll zum Welterfolg werden

Am 31. März 2026 hat das Joint Venture Chery Jaguar Land Rover in Shanghai den Neustart des Namens Freelander bekannt gegeben. Anders als beim ursprünglichen Modell tritt Freelander künftig nicht mehr als Baureihe innerhalb des Land-Rover-Portfolios auf, sondern als eigenständige Marke. Der Fokus liegt auf sogenannten New Energy Vehicles, also elektrifizierten Antrieben, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt werden. Allerdings wird bereits vom Start weg der Export in alle wichtigen Weltmärkte verkündet.

Aus Modell wird Marke Der historische Freelander wurde 1997 als kompaktes SUV eingeführt und entwickelte sich über zwei Generationen hinweg zu einem erfolgreichen Modell der britischen Geländewagen-Marke. 2014 endete die Baureihe zugunsten des Discovery Sport, der Name verschwand aus dem Programm. Jetzt ist er wieder da, als eigene Marke.

Die neue Marke ist ein Joint Venture von Jaguar Land Rover und dem chinesischen Chery-Konzern. Sie nutzt die Design- und Entwicklungsressourcen von Jaguar Land Rover und kombiniert sie mit der Technologie- und Produktionsbasis des chinesischen Partners Chery. Ziel ist es, eine eigenständige Modellfamilie aufzubauen, die sich klar von den bestehenden Marken des Konzerns abgrenzt. Parallel dazu wurde ein eigenständiges Händlernetz in China etabliert, während internationale Vertriebsstrukturen noch im Aufbau sind.

Video: Das war der alte Freelander

Zum Marktstart zeigt Freelander ein erstes Serienmodell, das als großes SUV mit drei Sitzreihen ausgelegt ist. Die Konfiguration folgt einem 2+2+2-Schema und positioniert das Fahrzeug deutlich oberhalb der früheren Freelander-Modelle. Die Karosserie orientiert sich formal an klassischen Geländewagen-Proportionen mit kurzen Überhängen, aufrechter Silhouette und betont horizontaler Linienführung. Auffällig sind die markanten Leuchteinheiten sowie eine diagonal gestaltete C-Säule, die gestalterisch auf das ursprüngliche Modell verweist.

Zum Start als Plug-in-Hybrid Technisch basiert das Fahrzeug auf einer weiterentwickelten Plattform aus dem Chery-Baukasten, die sowohl unter der Bezeichnung T1X als auch im Kontext einer 800-Volt-Architektur geführt wird. Diese Struktur erlaubt verschiedene Antriebskonzepte. Zum Start sind Plug-in-Hybrid-Varianten sowie sogenannte Range-Extender-Modelle vorgesehen, bei denen ein 1,5-Liter-Benzinmotor als Generator fungiert. Reine batterieelektrische Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Allradantrieb ist dabei immer gesetzt.

Chery Jaguar Land Rover Mit dem Concept97 zeigt die neue Marke Freelander einen ersten Ausblick auf künftige Modelle.

Im Bereich der Elektronik setzt das Modell auf Komponenten chinesischer Zulieferer. Fahrerassistenzsysteme stammen von Huawei, die Antriebsbatterien werden von CATL geliefert und die Rechenplattform basiert auf Chips von Qualcomm. Damit positioniert sich Freelander technisch im Umfeld aktueller chinesischer Modelle, die stark auf integrierte Software- und Assistenzlösungen setzen.

Die Entwicklung erfolgte mit Blick auf internationale Anforderungen. Prototypen wurden unter anderem in Europa erprobt, und die Auslegung soll den Regularien von Euro NCAP entsprechen. Für Exportmärkte sind eigenständige Varianten vorgesehen, die angeblich gezielt für die jeweiligen Anforderungen entwickelt sollen.

Produktion in China Die Produktion des neuen Modells ist im Werk Changshu angesiedelt, wo bislang auch Fahrzeuge von Jaguar Land Rover für den chinesischen Markt gefertigt wurden. Dort lief am Tag der Präsentation eines der letzten Verbrenner-Modelle vom Band, bevor die Umstellung auf elektrifizierte Fahrzeuge erfolgt. Der Produktionsstart für den neuen Freelander ist für Ende 2026 vorgesehen, der Verkaufsbeginn in China soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Innerhalb von fünf Jahren soll das Portfolio in kurzen Abständen erweitert werden, mit jeweils neuen Baureihen im Halbjahresrhythmus. Alle Modelle werden auf die gleiche technische Basis zurückgreifen und sowohl als batterieelektrische Varianten als auch mit Range-Extender- und Plug-in-Hybrid-Antrieben angeboten werden.

Marktstart und Preis Außer den ersten Bildern gibt es noch keine weiteren Informationen zum ersten China-Freelander. Damit fehlen auch Hinweise zur verwendeten Technik oder zu den angepeilten Preisen.