Dynamic Torque Control: Wie Audis neues Hinterachsgetriebe arbeitet

Dynamic Torque Control ist ein elektromechanisches System, das die Momentverteilung zwischen den Hinterrädern des Audi RS5 steuert. Im Gegensatz zu rein mechanischen Systemen arbeitet es mit einem Aktuator, einem Überlagerungsgetriebe und einem Differenzial. Diese Komponenten ermöglichen eine nahezu vollvariable Verteilung der Antriebsmomente, die alle fünf Millisekunden neu berechnet wird. Das Ergebnis ist eine bessere Agilität und Stabilität, die sowohl im Alltag als auch auf der Rennstrecke überzeugen.

Technische Details und Funktionsweise Das System basiert auf einer 8-kW-Maschine, die nicht direkt für den Vortrieb genutzt wird, sondern die Momentverteilung unterstützt. Innerhalb von nur 15 Millisekunden können bis zu 2.000 Newtonmeter zwischen den Hinterrädern verschoben werden. Das ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Fahrsituation. Zudem rekuperiert die 8-kW-Maschine im Schubbetrieb Energie und speist diese in den Akku zurück, was die Effizienz des Systems verbessert.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen Im Vergleich zu mechanischen Differenzialsperren bietet Dynamic Torque Control mehrere Vorteile. Zum einen entfallen die Leistungs- und Schleppverluste, die bei mechanischen Systemen auftreten. Zum anderen ist die Momentverteilung nicht auf eine Richtung beschränkt, sondern kann sowohl im Zug- als auch im Schubbetrieb erfolgen. Dies führt zu einer verbesserten Stabilität und Agilität, insbesondere in Kurven und bei schnellen Lastwechseln.

Integration in den Audi RS5 Dynamic Torque Control ist ein zentraler Bestandteil des neuen Antriebsstrangs im Audi RS5. Zusammen mit dem selbstsperrenden Mittendifferenzial und dem RS-Sportfahrwerk mit 2-Ventil-Dämpfer-Technologie bildet es die Grundlage für ein Fahrerlebnis, das sowohl Komfort als auch Performance bietet. Die Fahrdynamikregelung arbeitet mit einer Frequenz von 200 Hz und sorgt dafür, dass das Fahrzeug in jeder Situation optimal reagiert.

Praktische Auswirkungen und Fahrerlebnis Die Vorteile von Dynamic Torque Control sind nicht nur auf dem Papier beeindruckend, sondern auch in der Praxis spürbar. Fahrer berichten von einer deutlich verbesserten Traktion und einem agilen Handling, das Vertrauen und Fahrspaß gleichermaßen fördert. Besonders in den sportlichen Fahrmodi wie RS Torque Rear zeigt das System seine Stärken und ermöglicht kontrollierte Drifts sowie präzise Kurvenfahrten.