Facelift Mini Countryman (F60) LED-Matrix-Licht und Digital-Cockpit

Auch wenn sich rein optisch die Überarbeitung des Mini Countryman, intern F60 genannt, in Grenzen hält, sind die Erlkönige der Facelift-Version bereits auffällig lange zu sehen. Das deutet darauf hin, dass bei Fahrleistungen und Fahrwerk kräftig renoviert wurde. Hinter der noch fein säuberlich verklebten Front verbergen sich eine dezent gestraffte und damit etwas flachere Motorhaube, ein überarbeiteter Kühlergrill und neue adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer, die natürlich eine eigene Leuchtengrafik bekommen. Am Heck das gleiche Bild: Ein paar neue Linien und Kanten im Schweller und, so die Vermutung, eine neue Leucht-Signatur für die LED-Leuchten.

Stefan Baldauf Ein Mini muss auch als Countryman fahren wie ein Mini. Und deshalb dreht das Facelift auf der Nordschleife endlos seine Runden.

Volldigitales Cockpit kommt

Im Cockpit bleibt's beim bekannten Grund-Layout, das den Spagat aus Retro-Look und moderner Usability versucht. Radikales darf man auch hier nicht erwarten, die wichtigsten Änderungen werden vor allem das Infotainment-System betreffen. Da sich Countryman und BMW X1 die technische Basis teilen, bekommt auch der Mini den größeren Zentral-Touchscreen, der beim X1 mit dem letzten Facelift debütierte. Das Update des dahinter arbeitenden Betriebssystems bringt dann unter anderem auch die Unterstützung der kabellosen Version von Apples Car Play. Außerdem gibt es zumindest als Option eine volldigitale Alternative zu den analogen Instrumenten.

Motoren wie gehabt

Antriebsseitig erlaubt die X1-Verwandtschaft wenig Eigenheiten. Als Basis-Benziner bleibt es beim 136 PS starken und 1,5 Liter großen Dreizylinder (B38). Der Cooper S vertraut auch künftig auf den 192 PS starken B48-Vierzylinder, der aus zwei Litern Hubraum schöpft. Auch auf Diesel-Seite stehen weiterhin Drei- und Vierzylinder parat. Alle Benziner sind ebenfalls mit Allradantrieb "All4" zu haben, bei den Selbstzündern gibt's nur fürs Top-Modell SD (190 PS) die Allrad-Option. Der Countryman Plugin-Hybrid wurde in Sachen Reichweite erst Ende 2019 überarbeitet. Es sollte deshalb vorerst bei den gut 55 Kilometer E-Radius bleiben.

Ursprünglich sollte der Mini Countryman auf dem Pariser Autosalon 2020 debütieren. Da aber alle Automessen 2020 durch das Corona-Virus abgesagt beziehungsweise ins nächste Jahr verschoben wurden, rechnen wir mit einem Marktstart im Herbst diesen Jahres.

Fazit

Wie sich das für einen Bestseller gehört, legen die Entwickler beim Facelift des Mini Countryman viel Wert auf Detailarbeit. Alles andere wäre auch viel zu riskant: Warum die Kunden eines erfolgreichen Modells mit zu viel Neuem verschrecken?