Erlkönig Nissan Pathfinder Facelift: Schminke für den großen Nissan-SUV

Im Jahr 2021 hatte Nissan in den USA die fünfte Generation des Pathfinder vorgestellt. Seitdem blieb es recht ruhig um den Fünfmeter-SUV – so ruhig, dass Nissan zuletzt im April 2025 sogar die Preise senkte, um ein bisschen Schwung in die Verkaufsräume zu bringen. Jetzt kommt offensichtlich wieder etwas mehr Bewegung in das seit Jahren unveränderte Modell, wie die Bilder unseres Erlkönigjägers belegen.

Aufgefrischte Optik Das Update konzentriert sich auf eine modernisierte Optik und technische Verbesserungen, während die Plattform unverändert bleibt. An der Front zeigt der Pathfinder eine neu geformte Stoßstange mit einem flacheren und breiteren Kühlergrill, der vom Rautenmuster offenbar auf Querstreben umgestellt wird. An den markanten Scheinwerfern mit LED-"Augenbrauen" scheint sich nichts zu ändern. Der untere Teil der Schürze bekommt allerdings offenbar ein neues Innenleben mit überarbeiteten Lufteinlässen. Am Heck ist die Stoßstange neu gestaltet – zumindest ist der Unterteil getarnt. Eine umfangreiche Neugestaltung im Vergleich zum aktuellen Modell lässt sich nicht erkennen, die Rückleuchten sind augenscheinlich unverändert.

Nicht im Bild, aber schon durchgesickert: Im Innenraum erhält der Pathfinder ein neues Infotainment-System, welches das bisherige 7-Zoll-Display ersetzt, sowie ein größeres digitales Kombiinstrument. Die Bedienung wird durch ein Multi-Informations-Display ergänzt. Außerdem soll das halbautonome Fahrsystem ProPILOT Assist auf Version 2.0 aktualisiert werden. Neue Materialien für Polsterungen und zusätzliche Außenfarben sollen das Fahrzeug optisch aufwerten. Angetrieben wird der Pathfinder weiterhin vom bewährten 3,5-Liter-V6-Motor der VQ-Baureihe mit Direkteinspritzung, gekoppelt an ein Automatikgetriebe von ZF.