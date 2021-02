Neuer Nissan Pathfinder (USA) Neuer Fünfmeter-SUV mit 284 PS

Nissan will mit dem neuen Pathfinder, der am 4. Februar 2021 in den USA präsentiert wurde, wieder ein Stück zurück zu seinen Vorfahren. Der Pathfinder war ursprünglich praktisch die geschlossene SUV-Variante des Pickups Navara und unter diesem Namen auch in Deutschland auf dem Markt, ein handfester Geländewagen mit Leiterrahmen und Untersetzungsgetriebe. Mit der vierten Generation, die wir in diesem Beitrag aus 2014 vorgestellt haben, änderte sich das, der Pathfinder basiert seitdem auf einer Pkw-Plattform und wurde in Westeuropa vom Markt genommen.

Nissan Pathfinder 2022

Seitdem (auch in der jetzt präsentierten 5. Generation) teilt sich der Pathfinder seinen Unterbau mit zahlreichen Modellen des Renault-Nissan-Konzerns wie dem Nissan Altima. Das trug nicht unbedingt zu einem Ruf als kerniger Offroader bei, weshalb Nissan nun ein wenig gegen dieses Softie-Image steuern möchte: "35 Jahre nach der Markteinführung des Originalmodells ist der Pathfinder zu seinen robusten Wurzeln zurückgekehrt, mit allem, was er auf seinem Weg gelernt hat", sagt Jared Haslam, Vice President of Product and Services and Planning bei Nissan North America bei der Präsentation.

Nissan Schickes neues Cockpit mit optional volldigitalen Instrumenten.

Um diesen Anspruch zu unterstreichen, stellte man bei der Präsentation auch eine Variante mit Dachträger, Zusatzscheinwerfer und Geländereifen vor die Kamera, was allerdings vermutlich nur die wenigsten potentiellen Kunden tangieren wird. Die sehen im Nissan Pathfinder auch weiterhin einen klassischen Familien-SUV in der Fünfmeter-Liga, was der Nissan Pathfinder mit der neuen, optionalen Dreier-Sitzbank in der dritten Reihe und dann insgesamt acht Sitzplätzen auch nahelegt. Ebenfalls neu sind die optionalen Einzelsitze in Reihe zwei.

Bei einem Radstand von 2,9 Meter streckt sich der neue Nissan Pathfinder auf exakt fünf Meter Länge, mit 1,78 Meter Höhe bleibt er ein stattlicher Vertreter in diesem Segment. Als Antrieb dient auch weiterhin der vom Vorgänger bekannte V6-Benziner, der mit 284 PS aufwartet. Neu ist hingegen die Neungang-Automatik von ZF, die das bisherige stufenlose CVT-Getriebe ersetzt.

Der neue Nissan Pathfinder im Video

Neben dem Frontantriebs-Modell gibt es den Pathfinder optional auch mit Allradantrieb, dann in Verbindung mit sieben wählbaren Fahrprogrammen für verschiedene Geländesituationen. Highlights im neu gestalteten Cockpit sind das unten leicht abgeflachte Multifunktionslenkrad, der sportlich-kurze Getriebewählhebel und die optionalen volldigitalen Instrumente mit 12,3-Zoll-Bildschirm. Das Multimedia-System mit Apple Car-Play und Android Auto verfügt über ein maximal 9 Zoll großes Display, außerdem bekommt die Platinum-Ausstattung ein Head-up-Display mit an Bord.

Nissan Pathfinder Verkaufsstart und Preis

Preise hat Nissan noch nicht verkündet, der neue Pathfinder startet im Sommer 2021 in den Verkauf. Mit einem Basispreis von rund 33.000 US-Dollar darf gerechnet werden, das Vorgängermodell steht aktuell noch mit mindestens 31.900 Dollar in der Liste.

Fazit

Ob der neue Pathfinder nun wieder abenteuerlustiger wirkt als der softe Vorgänger, müssen die Kunden selbst entscheiden. Das neue Design ist in jedem Fall auf der Höhe der Zeit. Objektiv betrachtet wird der Pathfinder wohl auch künftig kaum befestigte Wege verlassen, sondern auch weiterhin in erster Linie als Familien-Shuttle zum Einsatz kommen.