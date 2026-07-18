Exklusiv für den Nahen Osten: Mercedes-AMG G 63 Mirage Edition

Die Mirage Edition basiert auf dem Mercedes-AMG G 63 und behält dessen Technik bei. Unter der Haube arbeitet weiterhin ein 4,0-Liter-V8-Biturbo mit Mildhybrid-Technologie, der beeindruckende 585 PS und 850 Nm Drehmoment liefert. Der permanente Allradantrieb mit variablen Sperren sowie das AMG Performance Fahrwerk garantieren herausragende Offroad-Fähigkeiten.

Optisch hebt sich die Mirage Edition jedoch deutlich von der Standardausführung ab. Der speziell entwickelte Farbton "Verde Silver Magno" verleiht dem Fahrzeug eine einzigartige Ästhetik. Je nach Lichteinfall schimmert die Oberfläche silbern oder grünlich und erzeugt so eine Tiefe, die an eine Fata Morgana erinnert. Ergänzt wird das Design durch exklusive Details wie geschmiedete 22-Zoll-AMG-Kreuzspeichenräder in Tech Gold, farblich abgestimmte Schutzleisten und einen Reserverad-Einsatz mit der Gravur "1 of 35".

Warum der Nahe Osten? Die Entscheidung, die Mirage Edition ausschließlich im Nahen Osten anzubieten, ist strategisch begründet. Luxus-SUVs sind in dieser Region besonders gefragt, da sie sowohl als Statussymbole als auch für praktische Zwecke wie Dünenfahrten genutzt werden. Modelle wie der Toyota Land Cruiser oder Nissan Patrol genießen hier Kultstatus – ebenso wie die G-Klasse von Mercedes-Benz.

Konkurrenz und Marktpositionierung Mit der Mirage Edition setzt Mercedes-Benz ein klares Zeichen gegenüber Wettbewerbern wie dem Range Rover oder dem Lexus LX. Während diese Modelle ebenfalls auf Luxus und Geländetauglichkeit setzen, bietet die G-Klasse mit ihrer ikonischen Form und den leistungsstarken V8-Motoren ein unverwechselbares Fahrerlebnis.

Die Limitierung auf nur 35 Fahrzeuge verstärkt den Exklusivitätsfaktor zusätzlich. Dies dürfte nicht nur Sammler ansprechen, sondern auch den Wiederverkaufswert langfristig steigern – ein entscheidender Punkt für viele Käufer im Luxussegment.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit Offizielle Preise hat Mercedes-Benz bislang nicht bekanntgegeben. Zum Vergleich: Ein regulärer Mercedes-AMG G 63 startet in Deutschland bei rund 209.000 Euro, gut ausgestattete Modelle erreichen schnell die Marke von 250.000 Euro. Angesichts der aufwendigen Manufaktur-Lackierung und weiteren Individualisierungen dürfte die Mirage Edition jedoch deutlich teurer ausfallen.

Interessant ist auch die Tatsache, dass Mercedes keine Rabatte oder Nachlässe auf G-Klasse-Modelle gewährt – ein weiteres Indiz für deren starke Positionierung im Premiumsegment.