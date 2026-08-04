Mercedes ruft sieben Baureihen zurück: Es besteht Wegroll-Gefahr

Grund ist ein fehleranfälliger Mikroschalter im Schloss der Fahrertür, der ausfallen und somit ein Wegrollen des Fahrzeugs begünstigen kann. Feuchtigkeit kann in das Gehäuse des Mikroschalters im Fahrertürschloss eindringen. Über einen längeren Zeitraum kann so Korrosion entstehen, die wiederum einen Ausfall des Schalters nach sich zieht.

Daraufhin erkennt die Fahrzeugelektronik unter Umständen nicht, dass der Fahrer die Tür geöffnet hat. Infolgedessen werden die elektronische Parkbremse oder die Auto-Park-Funktion, die bei geöffneter Tür automatisch eingreifen sollen, nicht aktiviert. Dadurch besteht die Gefahr, dass das abgestellte Fahrzeug wegrollt.

Sieben Baureihen aus acht Modelljahren betroffen Die Liste der betroffenen Fahrzeuge aus den Modelljahren 2019 bis 2026 umfasst folgende Baureihen – auch in ihren AMG-Varianten:

A 220 (2019–2022)

A 220 4Matic (2019–2022)

AMG A 35 4Matic (2020–2021) C-Klasse (Plattform 206)

C 300 (2022–2023)

C 300 4Matic (2022–2023)

AMG C 43 4Matic (2023) CLA -Klasse (Plattform 118)

CLA 250 (2020–2021)

CLA 250 4Matic (2020–2021)

AMG CLA 35 4Matic (2020–2021)

AMG CLA 45 4Matic (2020–2021) CLE -Klasse (Plattform 236)

CLE 300 4Matic (2024)

CLE 450 4Matic (2024)

AMG CLE 53 4Matic+ (2024) GLA -Klasse (Plattform 247)

GLA 250 (2021–2025)

GLA 250 4Matic (2021–2025)

AMG GLA 35 4Matic (2021–2025)

AMG GLA 45 4Matic (2021–2023) GLB -Klasse (Plattform 247)

GLB 250 (2020–2026)

GLB 250 4Matic (2020–2026)

AMG GLB 35 4Matic (2021–2026) GLC -Klasse (Plattform 254)

GLC 300 (2023–2024)

GLC 300 4Matic (2023–2024)

AMG GLC 43 4Matic (2024) Erste Hinweise auf dieses Problem registriert Mercedes-Benz bereits zwischen 2021 und 2024. Zunächst stuft der Hersteller diese Fälle jedoch nicht als sicherheitsrelevant ein. Eine Meldung von außerhalb der USA im Mai 2025 veranlasst schließlich eine tiefergehende Untersuchung.

Im Jahr 2026 kommt Mercedes zu dem Ergebnis, dass eine anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit erhöhten Temperaturen die Ansammlung von Feuchtigkeit im Gehäuse des Schalters verursachen kann.

Kostenlose Reparatur in der Werkstatt Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden von Mercedes-Benz kontaktiert und gebeten, einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. Dort wird der Mikroschalter des Fahrertürschlosses ausgetauscht. Die Reparatur ist für die Kunden kostenlos.

Laut Mercedes-Benz sind in den USA bislang keine Fälle bekannt, in denen es aufgrund des Defekts zu Sach- oder Personenschäden durch weggerollte Fahrzeuge gekommen sei. Die dem Hersteller bekannten 176 Praxisfälle stünden im Zusammenhang mit Komfortfunktionen und wurden nicht direkt mit einem Sicherheitsrisiko in Verbindung gebracht. auto motor und sport hat bei Mercedes-Benz angefragt, ob der Rückruf auch Modelle in Deutschland betrifft.