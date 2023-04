Facelift Kia Sorento: Der EV9 lässt grüßen

Seit 2020 ist die vierte Generation des Sorento mit der internen Bezeichnung MQ4 am Start, Zeit, den SUV zu überarbeiten. Trotz der starken Tarnung gibt der Prototyp schon einiges von dem preis, was wir erst gegen Ende 2023 offiziell sehen werden.

Neuer Grill, vertikale Scheinwerfer

Der Sorento folgt dem neuen Kia-Look, einer Mischung aus dem Design des elektrischen EV9 und des auf der New York Autoshow gezeigten Kia Telluride. Entsprechend ist ein bulliges und kantiges Design zu erwarten, wenngleich es keine OP am grundlegenden Karosserie-Layout gibt. Stattdessen steht die Front aufrechter im Fahrtwind, der Grill erscheint breiter und wird von den aufrecht stehenden Scheinwerfereinheiten flankiert. Das Layout der Lichter wird überarbeitet. Auch die neuen Schürzen tragen dazu bei, das Design kerniger zu gestalten.

Am Heck nehmen die Leuchten das Styling der Scheinwerfer auf und ragen hoch auf. Es erscheint so, als ob die Rückleuchten mit einem LED-Band verbunden sind. Das würde Hyundai erlauben, in Europa ein beleuchtetes Logo, wie es erstmals beim VW Touareg zu sehen war, zu implementieren.

Neues Cockpit im Kia Sorento

Für den Innenraum sieht Kia beim neuen Sorento ein völlig neues Cockpit vor – eine ungewöhnlich starke Veränderung bei einem Midcycle-Facelift. Der komplett getarnte Armaturenträger samt Lenkrad und Mittelkonsole lässt zwar kaum Spielraum für Interpretation, doch wir wissen, künftige Fahre rund Fahrerinnen blicken auf einen durchgehenden leicht gebogenen Screen.

Durchgängig informiert dieser Bildschirm hinter dem Lenkrad mit den klassischen Anzeigen für Geschwindigkeit und Drehzahl und zeigt in der Mitte die Anzeigen für das Infotainmentsystem. Niedrige Lüftungsschlitze trennen die Schaltereinheit für die Klimaanlage und die wichtigsten Schnell-Bedien-Schalter. Dieses Cockpit-Design entstammt im Wesentlichen dem Telluride.

Neue Motoren? Nein!

Wenig Änderungen erwarten wir bei den Motorisierungen. Aktuell gibt es drei Versionen des Vierzylinder-Benziners. Neben einer Frontantriebs-Version hat Kia noch einen Allrad-Benziner mit jeweils 1,6 Liter Hubraum und 230 PS. Dazu gesellt sich der PHEV mit 265 PS Systemleistung. Ein Diesel mit 2,2 Liter Hubraum und 202 PS ergänzt das Angebot. Er ist in einer Frontantriebs- oder Allrad-Version erhältlich. Wir erwarten mit dem Facelift eine Veränderung bei der Leistung und beim Verbrauch sowie gegebenenfalls bei der Reichweite des PHEV. Außerdem wird Kia die Assistenzsysteme auf ein aktuelles Niveau anheben sowie Ausstattungsdetails verändern – in dem Zuge dürften auch die Preise steigen.

Fazit

Kia überarbeitet den SUV Sorento zur Mitte des Produktlebens und verpasst dem Modell, ungewöhnlich für diese Art Facelift, einen komplett neuen Innenraum mit einem durchgehenden Displayband. Auch das Exterieur erfährt ein umfangreiches Update. Indes, die Motorisierungen werden sich, wenn überhaupt, nur marginal ändern.