Ferrari Hybrid Supercar 1.000-PS-Renner debütiert Ende Mai

Schon lange geistern Gerüchte durch die Sportwagenwelt, dass Ferrari an einem neuen Topmodell mit Hybridantrieb arbeitet. Immer wieder wurden Prototypen gesichtet, die diese Gerüchte weiter befeuerten. Dann erwähnte Ferrari-Boss Louis Camilleri beiläufig in seinem Quartalsbericht ein neues Hypercar. Jetzt ist im Internet die Einladung zu einem Launch-Event am 31. Mai 2019 in Maranello aufgetaucht. Und die Einladung verspricht deutlich ein neues, 1.000 PS starkes Ferrari-Modell.

In 2 Sekunden auf 100 km/h für 600.000 Euro

Camilleri positionierte das neue Mittelmotor-Modell in seiner Ankündigung über dem 812 Superfast. Beim Antriebskonzept setzt das neue Hypercar auf den aus dem F8 Tributo bekannten 3,9-Liter-V8-Biturbo, der mit drei Elektromotoren kombiniert wird. Zwei davon dürften an den Vorderrädern platziert sein, der dritte im Getriebe stecken. Damit wird das neue Hypercar ein Allradler mit intelligentem Torque Vectoring, das sogar den LaFerrari fahrdynamisch ausbooten soll. Beim Preis wird von Insidern eine Summe von rund 600.000 Euro genannt. Die Spurtzeit soll sagenhafte 2,0 Sekunden betragen.