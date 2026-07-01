Fiat 500 Hybrid Dolcevita: Cabrio mit einer Extra-Portion Sommer

Der Fiat 500 ist wie eine unendliche Geschichte – irgendwie nie auserzählt. Das neueste Kapitel schreibt jetzt das Sondermodell Dolcevita, das auf dem Fiat 500 Hybrid Cabrio aufbaut.

Außen blau, innen Karo Zur Serienausstattung des exklusiven Sondermodells zählen unter anderem ein blaues Stoffverdeck, verchromte Außenspiegelkappen, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Diamantschliff-Design sowie Voll-LED-Scheinwerfer. Ebenfalls mit an Bord sind eine Klimaautomatik, LED-Rückleuchten, vierfach verstellbare und beheizbare Vordersitze sowie elektrische Fensterheber vorn und ein Infotainmentsystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen. Optische Akzente setzen spezielle Dolcevita-Badges.

Im Innenraum fallen die Torino-Sitze mit zweifarbigen Bezügen im Karomuster und die in Wagenfarbe lackierte Armaturentafel mit verchromter Einfassung ins Auge. Gestickte Schriftzüge mit der Aufschrift "Fabbrica Italiana Automobili Torino” – kurz FIAT – und 500-Prägungen verweisen auf die italienische Herkunft des Fiat 500 Hybrid Dolcevita.

Alternativ zur serienmäßigen Lackierung in Ice Weiß steht die Metallic-Lackierung Celestial Blau zur Verfügung.

Keine Auswahl gibt es auf der Antriebsseite. Hier ist ausschließlich der Einliter-Mildhybrid mit 65 PS und 92 Nm in Kombination mit einer manuellen Sechsgangschaltung verfügbar. Wie groß die Auflage des Fiat 500 Hybrid Dolcevita ausfällt, behält Fiat bislang für sich. Bekannt ist dagegen der Grundpreis. Ab 24.990 Euro geht es los. Damit ist das Sondermodell Dolcevita 2.000 Euro teurer als ein Fiat 500-Basis-Cabrio, das ab 22.990 Euro zu haben ist.