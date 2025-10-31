Fiat Doblò wird 25: Zum Geburtstag ein Sondermodell

Seit 25 Jahren rackert der Fiat Doblò als kompakter Transporter oder Universalwaffe für den Familieneinsatz. Den 25. Geburtstag des Doblò feiert Fiat jetzt stilecht mit einer 25th Anniversary-Version.
Erweiterte Ausstattung
Die ist ausschließlich als Kastenwagen in der Länge 1 verfügbar und wendet sich so vorwiegend an Nutzfahrzeugkunden. Die deutlich erweiterte Serienausstattung des Sondermodells umfasst unter anderem ein Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Monitor, einen Komfort-Fahrersitz sowie eine Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite mit Cargo-Funktion. Durch Hochklappen lässt sich zusätzlicher Stauraum schaffen.
Eine Zweizonen-Klimaautomatik erhöht den Komfort an Bord. Ein digitaler Innenspiegel erweitert zusammen mit verschiedenen Kameras die Rundumsicht. An der 230-Volt-Steckdose finden externe Verbraucher Anschluss.
Als Diesel oder Elektro
Zu haben ist der Doblò 25th Anniversary mit einem 1,5-Liter-Turbodiesel in den Leistungsvarianten 102 und 131 PS. Der kleine Diesel kommt mit Sechsgang-Handschaltung, der große mit Achtgang-Automatik. Alternativ kann der Transporter auch mit dem bekannten 100 kW starken Elektroantrieb geordert werden. Dessen 50-kWh-Batterie erlaubt Reichweiten von bis zu 343 Kilometern.
Der Laderaum des Fiat Doblò 25th Anniversary bietet einen mit Holz verkleideten Boden, vier Verzurrösen, verstärkte LED-Beleuchtung und 12-Volt-Steckdose. Er fasst bis zu 3,8 Kubikmeter. Die Turbodiesel-Modelle mit normaler Nutzlast können je nach Leistung 645 beziehungsweise 649 Kilogramm einladen. Bei erhöhter Nutzlast steigen diese Werte auf 982/984 Kilogramm. Der elektrisch angetriebene Fiat E-Doblò 25th Anniversary bietet die erhöhte Nutzlast von 781 Kilogramm.
Die Preise
Zu haben ist der Fiat Doblò 25th Anniversary als Diesel zu Preisen ab 30.345 Euro (brutto), die Elektroversion startet ab 38.972 Euro (brutto). Der Preisvorteil soll in allen Varianten bei 700 Euro liegen.