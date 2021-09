Ford Bronco Raptor (2022) Der Über-Bronco kommt

Ford wird den Bronco in den USA auch als Brutal-Variante Raptor bringen. Das Modell mit Offroad-Tuning ab Werk soll 2022 kommen.

Bislang haben wir nur Erlkönig-Bilder vom kommenden, speziell für harte Offroad-Einsätze modifizierten Bronco, doch inzwischen scheint zumindest klar, dass der Name "Warthog" (Warzenschwein) inzwischen vom Tisch ist – unter diesem Spitznamen sprang der Prototyp ursprünglich durchs Bild. Wie ein User aus dem amerikanischen Fan-Forum bronco6g.com herausgefunden hat, versteckt sich im Bestellsystem von Ford bereits ein Order-Code für eine Sonderausstattung namens Raptor. Damit folgt Ford auch beim Jeep-Wrangler-Konkurrenten Bronco dem bereits mit dem F 150 Raptor und dem Ranger Raptor sehr erfolgreich eingeführten Namen.

Nur Viertürer, 400 PS

Mehr Geländegängigkeit, mehr Bodenfreiheit, verstärkte Fahrwerkskomponenten, martialische Optik und fette Offroadreifen – mindestens 17 Zoll wie beim Sasquatch-Paket für den Basis-Bronco. All das gehört zum Bronco Raptor, der wohl von einem 3,0 Liter großen V6 aus dem Ford Explorer mit rund 400 PS befeuert wird. Ein weiteres Gerücht besagt, im Bronco Raptor arbeitet eine 3,5-Liter-V6, der auch schon im Ford F-150 Raptor zum Einsatz kommt und dort 450 PS leistet.

Bereits als gesichert gelten hingegen einige andere Details. So soll es den Ford Bronco Raptor ausschließlich als Viertürer geben, der in einer Standard- und einer Luxus-Variante geben. Außerdem werden für den Bronco Raptor die Farben Erupution Green, Hot Pepper Red und Code Orange angeboten.

Und was hat das jetzt mit einem Warzenschwein zu tun? Kurz vor der Veröffentlichung des ersten Bronco-Raptor-Fotos, genauer am 9.9.2020, hat sich Ford den Namen Warthog, zu deutsch Warzenschwein, beim US-Patentamt in der Klasse für Fahrzeuge schützen lassen. Fraglich ist es, ob Ford den etwas despektierlichen Namen tatsächlich für den Top-Bronco einsetzt. Wir favorisieren Raptor, eine eingängige und bekannte Performance-Bezeichnung. Das scheint nun auch der Netzfund eines US-Fans zu bestätigen.

Fazit

Der Name Warthog (Warzenschwein) für den besonderen Offroad-Bronco schien ungewöhnlich, vielleicht war die Patentanmeldung dieses Namens auch nur eine Nebelkerze von Ford. Jetzt scheint festzustehen, dass die besonders geländetaugliche Variante des Ford Bronco unter dem bereits bei den Ford Pick-ups bewährten Modellnamen Bronco antritt.