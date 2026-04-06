Ford Mustang EcoBoost TLD Signature Edition: Ponycar-Basis treibt es bunt

Für viele Mustang -Fans beginnt der Spaß mit dem Ponycar erst in Kombination mit deinem V8-Motor. Aber auch der Ecoboost-Vierzylinder im Mustang hat seine Qualitäten. Um das Ecoboost-Basismodell mit dem 315 PS starken 2,3-Liter-Turbovierzylinder attraktiver zu machen, hat Ford jetzt den Mustang TLD Signature Edition vorgestellt.

TLD steht hier für Troy Lee Designs. Das 1981 gegründete Unternehmen hatte mit seinen bunten Designentwürfen – vor allem auf Helmen – in der Motocross-Szene angefangen. Mittlerweile schwören aber auch viele NASCAR-Piloten sowie Fahrer aus der Indycar und der Formel 1 auf die Entwürfe der Amerikaner. Nun hält der von Troy Lee geprägte "Kunst und Geschwindigkeit"-Stil Einzug in den Ford Mustang EcoBoost mit dem neuen TLD Signature Edition Paket.

Bunte Akzente und GT-Bauteile In Zusammenarbeit mit dem Ford-Designteam entwickelte Troy Lee Designs leuchtende Grafiken in Rot, Orange, Lila und Gelb für die Seitenpartie, die das Pony-Emblem und das Firmenlogo integrieren. Damit die Grafiken ihre leuchtende Wirkung auch voll entfalten können, wird das Mustang-Basismodell exklusiv in Shadow Black lackiert. Ein kleines Kontrastprogramm liefern die in Sinister Bronze gehaltenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Für zusätzliche Eigenständigkeit trägt der Ecoboost-Mustang die Motorhaube, die Frontschürze und den Kühlergrill des Mustang GT. Dabei sind die Lufteinlässe an beiden Seiten des Kühlergrills und das Pony-Emblem in der Mitte ebenfalls in Sinister Bronze gehalten. Die Flanken der Motorhaube zieren weitere farbenfrohe Grafiken.

Limitiert auf 550 Exemplare Im Interieur setzen karminrote Lederflächen auf den Sitzen und in den Türen sowie karminrote Kontrastnähte Akzente. Die Armaturentafel ziert eine Troy Lee Designs-Plakette mit der fortlaufenden Seriennummer, denn das TLD Signature Edition-Paket ist auf 550 Exemplare limitiert.

Bestellt werden kann das TLD-Paket in den USA ab sofort. Als Aufpreis berechnet Ford dafür allerdings 3.000 Dollar (umgerechnet rund 2.600 Euro). Der Ecoboost Mustang selbst ist in den USA ab 32.640 Dollar (umgerechnet rund 28.400 Euro) zu haben.