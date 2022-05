Ford Mustang 7-Eleven Musclecar mit Pizza-Halter

Wer in Städten wie Berlin oder Köln lebt, kennt das Prinzip des "Späti". Dort werden diese kleinen Supermärkte gerne von den Nachteulen aufgesucht, um sich mit Getränken oder Snacks zu versorgen. Und genau deshalb ziert die Front des 7-Eleven-Mustangs auch kein Pony, sondern eine Nachteule. Die amerikanische Supermarkt-Kette scheint ihre Kundschaft gut zu kennen. Deshalb hatte das Unternehmen die Fans und Kunden dazu aufgerufen, über Design-Vorschläge für das Sondermodell abzustimmen, das nun verlost wird.

Pizza und Limo

Um das Auto auf die Räder zu stellen, hat sich 7-Eleven mit Galpin Auto Sports (bekannt aus der TV-Show "Pimp my Ride") zusammengetan. Dort wurde dann beispielsweise die grünen Felgen oder die Folierung in den Farben des Supermarkts (orange, grün und rot) angebracht, die auch die Sitze ziert. Es sind aber andere Details, die das Auto so liebenswert selbstironisch machen. So ragt etwa nicht der Standard-Schaltknauf ins Cockpit, sondern eine Sonderanfertigung in Form eines Slurpees. Dabei handelt es sich um ein beliebtes Getränk, das bei 7-Eleven erhältlich ist. Und eben weil diese Eis-Limo so ein Bestseller ist, wurde auch der Cupholder vergrößert, damit der traditionell große Slurpee-Becher dort hineinpasst.

7-Eleven Nette Details: In die vergrößerten Cupholder passen jetzt die Limo-Becher, die im Supermarkt erhältlich sind und nach deren Vorbild auch der Schalthebel geformt wurde. Dazu gibt es einen Pizza-Halter.

Doch der Mensch lebt nicht vom Drink allein. Aus diesem Grund sitzt hinter dem Cupholder eine Vorrichtung, die exakt dafür ausgelegt ist, ein großes Stück Pizza aufzunehmen. Damit es im Auto trotzdem nicht permanent nach Pizza riecht, packt 7-Eleven einen eigens designten Duftspender in den Innenraum, der das Odeur von Kaffee verströmt. Für einen spektakulären Auftritt sorgt auch die rote Unterbodenbeleuchtung, die der originalen Leuchtreklame des Supermarkts nachempfunden ist.

Fazit

Die Supermarkt-Kette 7-Eleven hat in den USA eine Menge Fans. Einer davon dürfte bald sehr glücklich sein, denn der speziell designte Ford Mustang "Model 711" wird verlost. Neben den klassischen Farben des Unternehmens zieren das Auto auch grüne Felgen und eine Nachteule als Logo im Kühlergrill. Richtig lustig wird es aber erst im Interieur, wo beispielsweise ein Pizza-Halter angebracht wurde.