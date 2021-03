Ford Shelby F-250 Super Baja Truck Shelbys neuer Pick-up-Kracher mit V8-Diesel

Den Namen Shelby muss man in Fan-Kreisen nicht erklären, seit Jahrzehnten liefert die von Motorsport-Legende Carroll Shelby gegründete Manufaktur Power-Geräte der Extraklasse. Neben den klassischen Shelby-Sportwagen auf Ford-Basis gehören auch längst die Pick-up-Trucks der Marke zum Angebot. Mit den Shelby-Varianten des meistverkauften Autos Amerikas, dem F-150, ist der in Nevada beheimatete Tuner seit langem erfolgreich unterwegs.

Ford Shelby F-250 Super Baja Truck

Nun geht es gewichtsmäßig noch eine Stufe weiter auf der Leiter. Oberhalb des Ford F-150 rangiert die Super-Duty-Baureihe des Konzerns, bestehend aus F-250 und F-350. Die schweren Ausführungen der F-Serie sind für mehr Zuladung und höhere Anhängelast vorgesehen, eigentlich echte Nutzfahrzeuge, allerdings natürlich mit allem Luxus-Bling-Bling des F-150 verfügbar.

Shelby American, Inc. Lkw mit Rallye-Fahrwerk – hat man sonst auch nicht so oft.

Auf Basis des Ford F-250 Lariat Ultimate 4x4 baut Shelby nun eine auf 250 Stück limitierte Serie des dicken Dings und begründet dies mit einer starken Kunden-Nachfrage. Im Arbeitsalltag sehr große Anhänger herumwuchten und am Wochenende mit beherztem Tempo durch die Botanik turnen, das soll der Ford Shelby F-250 Super Baja Truck künftig erledigen können.

Komplett neues Fahrwerk für den Shelby-Ford F250

Der Weg dorthin ist klassischer Natur: Fahrwerk, Reifen, ein paar Anbau- und Dekor-Teile. Allerdings geht Shelby, der Name verpflichtet, die Geschichte etwas akribischer an als üblich. Das mit Fox Racing entwickelte Fahrwerk ist relativ aufwändig gestaltet, ein einstellbares Gewindefahrwerk mit Motorsport-Dämpfern und doppelten Lenkungsdämpfern.

Speziell letztere dürften eine gute Idee sein, denn der bereits serienmäßig schlanke 3,3 Tonnen (leer!) wiegende Pick-up wird bei Shelby mit 37-Zoll-Reifen bestückt, in Sachen "ungefederte Massen" bewegt man sich damit auch in einer etwas kuriosen Liga für Autos mit starkem Vorwärtsdrang.

Noch ein Offroad-Ford: Der F 150 Raptor im Video

Optisch unterstützt wird das ganze Vorhaben von gewaltigen Stahl-Stoßstangen vorne wie hinten, allerlei LED-Zusatzbeleuchtung und einer neuen Motorhaube mit zusätzlichem Kühlluft-Einlass. Unterfahr- und Schwellerschutz, ein Überrollbügel auf der Ladefläche, der auch gleich als Befestigungspunkt für zwei Reserveräder dient, dazu viel schwarze Beschichtung statt glänzender Chrom auf den Anbauteilen – fertig ist das Shelby-Paket.

1.425 Newtonmeter Drehmoment

Ungewöhnlich für Shelby: Die Maschine wird nicht angefasst. Unter der Haube rumort der zierliche 6,7-Liter-V8-Diesel mit dem schönen Beinamen "Powerstroke", den Shelby unverändert aus der Serie übernimmt. Bedeutet: 475 SAE-PS und, Kleinwagen-Fans müssen nun ganz tapfer sein, 1.425 Newtonmeter Drehmoment. Man fühlt sich hier zu der Aussage genötigt: Doch, das ist ausreichend.

Direkt günstig wird das Diesel-Schiff von Shelby freilich nicht. Für eines der 250 limitierten Exemplare ruft der Tuner 125.805 US-Dollar auf, umgerechnet rund 103.000 Euro. Das ist nicht wenig angesichts der Tatsache, dass das Basis-Auto ohne Shelby-Behandlung schon für weniger als die Hälfte aus dem Showroom der Ford-Händler rollt.

Fazit

In einem Land, in dem der Ford F-150 das mit weitem Abstand meistverkaufte Auto überhaupt ist, muss man nach dem generellen Sinn eines brezelbreiten Pick-up gar nicht erst fragen. So gesehen ist es auch eine eher europäische Sicht, wenn man sich angesichts des neuen Ford Shelby F-250 Super Baja Truck etwas ratlos am Kopf kratzt. Einen Fünf-Tonner mit Rallye-Fahrwerk auszurüsten und dafür eine enorme Summe aufzurufen, wirkt in den USA sicher weniger exotisch als bei uns.