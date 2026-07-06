Geely Galaxy Cruiser 700: Wie ein Defender, aber mit viel, viel mehr Leistung

Der chinesische Autobauer Geely bringt einen neuen großen SUV mit PHEV-Antrieb. Angekündigt hat sich das neue Modell bereits in mehreren Eskalationsstufen. Aber erst jetzt scheint der finale Serienstand erreicht zu sein – auch beim Namen.

Im Frühjahr 2025 hatte Geely den großen SUV noch als Konzeptfahrzeug unter dem Namen Galaxy Cruiser präsentiert. Anfang 2026 gab es dann weitere Technik-Details im mittlerweile Galaxy Battleship getauften Modell. Schon damals deutete sich die spektakuläre Plug-in-Hybrid-Antriebstechnik an. Die volle Breitseite veröffentlichen die Chinesen jetzt im Serienmodell, das den vermutlich finalen Namen Geely Galaxy Cruiser 700 trägt.

Designelemente von Defender und Bronco Das kantige Design des Galaxy Cruiser 700 erinnert stark an den Land Rover Defender, aber auch Einflüsse des Ford Bronco lassen sich ausmachen. Die Front wird von halbrunden LED-Scheinwerfern mit verbindendem Lichtband charakterisiert. Am Heck trägt der Galaxy Cruiser an den seitlich aufklappenden Türen das Reserverad außen und die LED-Leuchten senkrecht. Schwarze Anbauteile und unlackierte Stoßfänger unterstreichen den Offroad-Look. Ein Lidar-Sensor auf dem Dach füttert die Assistenzsysteme, die auch teilautonomes Fahren erlauben sollen.

PHEV-Antrieb mit 1.129 PS und KI-Steuerung Der Geely Galaxy Cruiser 700 ist ein Schwestermodell zum Zeekr 9x und nutzt wie dieser die Konzernplattform SEA-R, allerdings in einer offroadtauglicher ausgelegten Variante. Die Antriebskonfiguration kombiniert einen Zweiliter-Turbobenziner mit gleich drei Elektromotoren. Die Systemleistung soll bei unglaublichen 830 kW liegen. Nach alter Währung sind das satte 1.129 PS. Die werden über einen intelligenten Allradantrieb mit sperrbaren Differenzialen und Torque Vectoring auf alle vier Räder verteilt. Aktive Einzelradaufhängungen, mit denen Räder einzeln gezielt angehoben oder abgesenkt werden können, optimieren den Untergrundkontakt offroad und auf der Straße. Zudem werden damit Wank- und Nickbewegungen ausgeglichen. Gelenkt und gesteuert wird im Galaxy Cruiser by-Wire. Verschiedene Fahrprogramme unterstützen bei verschiedenen Untergründen. Dank Allradlenkung sollen auch Fahrmanöver wie Crab-Walk oder drehen auf der Stelle möglich sein.

Energie für den Antrieb liefert eine geschätzt 70 kWh große Batterie. Die auf 900 Volt ausgelegte Architektur erlaubt zudem ultraschnelles Laden. Die rein elektrische Reichweite gibt Geely mit bis zu 350 Kilometer (nach chinesischem Zyklus) an.

Luxuriöser Innenraum Das horizontal ausgerichtete Cockpit setzt auf einen großen, zentral positionierten Touchscreen. Darunter gibt es gleich zwei Leisten mit Direktwahltasten. Weitere Bedienelemente sitzen auf dem Dreispeichen-Multifunktionslenkrad. Davor bündelt ein digitales Kombiinstrument die fahrrelevanten Daten. Besonders beeindruckend ist die Steuereinheit in Walzenform auf der breiten Mittelkonsole. Der Zentralhebel steuert den Antrieb, die Elemente links und rechts davon die Fahrprogramme und den Allradantrieb. Dahinter sitzen sieben weitere Tasten für zusätzliche Funktionen. Induktive Ladeschale und Cupholder wirken da schon beinahe banal.

Zur weiteren Ausstattung zählen ein Panoramaglasdach sowie Lautsprecher in den Kopfstützen. Leder und Aluminium unterstreichen den Luxusanspruch.

Die finale Vorstellung mit allen technischen Daten soll noch in diesem Jahr erfolgen. Auch die Produktion soll noch in 2026 anlaufen. Nach seinem Marktstart in China geht der Galaxy Cruiser 700 auch in den Export. Bereits bestätigt ist ein Marktstart in Großbritannien. Ob auch der Rest von Europa bedient wird, ist noch offen.