Genesis GV90 (2023) Edelmarke plant mit Super-Elektro-SUV

Genesis will sein Modellangebot ab 2023 mit einem rein elektrisch angetriebenen Oberklasse-SUV abrunden. Der GV90 entsteht auf E-GMP-Basis.

Das SUV-Angebot von Genesis endet derzeit beim GV80, der allerdings nur mit Verbrennungsmotoren – einem Diesel und einem Benziner – zu haben ist. Weil aber auch bei Genesis die Zukunft elektrisch ist, planen die Koreaner im SUV-Portfolio ebenfalls mit einem Elektro-Topmodell. Das wird auf den Namen GV90 hören und soll schon 2023 antreten.

Der Genesis GV90 wird im Konzernverbund der Koreaner das Schwestermodell zur Serienversion des Hyundai Seven Concept (Hyundai Ioniq 7) und des Kia EV9. Wie diese baut auch der Genesis GV90 auf der E-GMP-Plattform (Electric Global Modular Platform) auf.

Die wichtigsten Daten der Electric Global Modular Platform:

Sportliches Modell: unter 3,5 s für 0 – 100 km/h

Topspeed: 260 km/h

Maximalleistung: 600 PS

Reichweite Basismodell: 500 km (WLTP)

Ladedauer: 18 Minuten für 80 Prozent Ladung; fünf Minuten für 100 Kilometer

Ladetechnik: 800 Volt, ohne Adapter auch Aufladung an 400 Volt-Stationen

Bidirektionales Laden: Vehicle-2-Load mit 3,5 kW

Heckantrieb, mit weiterem Motor Allradantrieb

IDA Integrated Drive Axle

Fünflenker-Hinterachse

Der knapp fünf Meter lange Genesis GV90 wird damit vermutlich nicht größer als der GV80, setzt aber eben auf reinen Elektroantrieb. Im Innenraum sind drei Sitzreihen möglich. Der GV90 könnte den Namenszusatz e tragen und so als GV90e kommen. Eine entsprechende Bezeichnung haben sich die Koreaner bereits Anfang 2021 schützen lassen. So oder so stellen sich Koreaner mit dem 90er gegen Wettbewerber wir den Mercedes EQS SUV, den BMW iX oder den Audi E-Tron auf.

Fazit

Genesis will 2023 sein Modellportfolio mit einem großen Elektro-SUV nach oben abrunden. Der Genesis GV90 teilt sich die Elektroantriebs-Plattform E-GMP mit seinen Konzern-Schwestermodellen Hyundai Ioniq 7 und Kia EV9.