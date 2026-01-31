Genesis X Skorpio Concept: Sandkasten-Bomber mit 1.115 PS

Nein, den X Skorpio können Sie nicht kaufen, und nein, der geht auch nicht in Serie. Der X Skorpio ist ein reiner Prototyp und als Concept-Car auf radikalen Geländeeinsatz – vornehmlich Sand – getrimmt. Weltpremiere feierte das Modell in der Rub-al-Khali-Wüste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Name Skorpio leitet sich von einem schwarzen Skorpion ab.

Buggy-Technik und Luxus-Interieur Die Offroad-Kreation basiert auf einem Gitterrohrrahmen mit integriertem Überrollkäfig. Das Außendesign soll mit seinen spannungsvollen Kurven den geschwungenen Schwanz des Skorpions nachzeichnen. Die segmentierten, panzerartigen Paneele, die aus Fiberglas, Kohlefaserlaminat und Kevlar gefertigt werden, zeigen sich vom schützenden Panzer des Skorpions inspiriert. Zudem erlauben sie eine schnelle und effiziente Reparatur unter extremen Bedingungen. Die Beleuchtung an Front und Heck folgt dem Zwei-Linien-Design, wie man es von den Genesis-Serienmodellen kennt.

Das Interieur kommt überraschend luxuriös daher. Im Fokus der Entwickler standen Sicherheit und Komfort. Entsprechend finden sich ergonomische Sitze mit Vier-Punkt-Gurten und eine Klimaanlage. Das digitale Kombiinstrument ist in das Lenkrad integriert. Auf der Armaturentafel sitzt ein verschiebbares Display, das sich zwischen Solo- und Beifahrermodus umkonfigurieren lässt – in der Mitte für den Fahrer oder zum Beifahrer für die Navigation. Verschiedene Kommunikationssysteme sollen eine reibungslose Koordination selbst in entlegensten Gebieten gewährleisten. Glatt- und Wildlederoberflächen, lackierte Bauteile und Metallapplikationen runden das Ambiente ab.

V8 mit richtig Power Antriebspower liefert ein nicht näher spezifizierter V8-Motor, dem Genesis 1.115 PS und 1.152 Nm attestiert. Für Grip im Sand sorgen 40-Zoll-Spezialreifen auf 18-Zoll-Beadlock-Felgen. Bremspower liefert eine Brembo-Bremsanlage. Dank großzügiger Böschungswinkel, kurzem Radstand, hohem Rampenwinkel und viel Bodenfreiheit verfügt das X Skorpio Concept über feinste Offroad-Anlagen. Robuste Unterfahrschutzplatten schützen die Antriebselemente.