Glickenhaus 008 Baja Dakar Buggy Mini-Boot-Kitcar mit Astra-Motor

James Glickenhaus ist Millionär und Autonarr. Mit der von ihm gegründeten Scuderia Cameron Glickenhaus legte er bisher verschiedene Rennwagen, Supersportwagen, einen Le Mans-Renner sowie mit dem Boot einen Super-Offroader auf Kiel. Viele dieser Modelle befinden sich allerdings noch im Prototypen- oder Projekt-Stadium. Zu Letzteren fügt Glickenhaus im April 2020 noch ein weiteres hinzu.

Rundstrecke oder Wüste

Wie die Scuderia im Frühjahr 2020 mitteilte, will man die Marke etwas volksnäher positionieren, damit auch Interessenten mit einem schmaleren Budget das Glickenhaus-Flair erleben können. Geplant ist ein Modell, das als Kitcar angeboten werden soll. Die Stoßrichtung war dabei zunächst noch völlig offen. Glickenhaus wollte von seinen Fans wissen, ob er ein Auto entwickeln soll, dass die 24 Stunden am Nürburgring absolvieren könnte oder eines, das sich bei der Wüstenrallye Baja 1000 wohlfühlen würde. Auf einem ersten Bild war ein Buggy-Unterbau mit einer Supersportwagen-Karosserie zu sehen. Im Februar 2021 schiebt Glickenhaus über Facebook weitere Teaserbilder nach. Die zeigen klar, es geht in Richtung Offroad-Kitcar.

SCG

Astra-Motor für Mini-Buggy

Das neue Modell soll auf handelsübliche Technik-Komponenten zurückgreifen und einfach aufzubauen sein. Dazu wird das Modell in mehreren Paketen an die Kunden geliefert – allerdings ohne Motor. Den muss der Käufer sich selbst organisieren. Entwickelt ist das Modell für den 2,2-Liter starken Ecotec-Benziner von General Motors. Das Aggregat arbeitete in den 2000er Jahren unter anderem im Opel Astra (G). Er ist für eine Leistung von 147 PS und 210 Nm Drehmoment gut. Damit ist das nur 635 Kilo schwere Glickenhaus-Kitcar gut motorisiert. Ein Preis steht noch nicht fest – nur so viel: Standard ist Heckantrieb, gegen Aufpreis soll Allrad möglich sein.

Fazit

Ein kleiner Buggy als Kit-Car mit günstiger GM-Vierzylinder-Antriebstechnik soll die exklusive Marke SCG auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Exotisch bleibt Glickenhaus mit dem Buggy-Ansatz dennoch.