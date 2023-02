Glickenhaus SCG 007S Straßen-Hypersportwagen mit 1.000 PS

Mit dem SCG 007 LMH will die Scuderia Cameron Glickenhaus in Le Mans durchstarten. Der SCG 007S wird eine extrem potente Straßenversion.

Der amerikanische Millionär James Glickenhaus entwickelt nach eigenem Credo Auto-Träume – für die Rennstrecke und für die Straße und manchmal auch für beides, wie beim kommenden Hypersportwagen SCG 007S.

1.000 PS für die Straße

Der 007S baut auf dem SCG 007 LMH auf – einem Rennwagen, mit dem Glickenhaus in Le Mans mitmischen möchte. Diese Variante wird durch das Reglement eingebremst. Bei der Straßenversion will Glickenhaus reichlich nachlegen. Der Rennwagen schafft mit seinem von Pipo Moteurs entwickelten V8-Twin-Turbo die vom Reglement erlaubten 680 PS. Für die Straßenversion kündigte SCG anfangs eine Leistung von etwa 1.400 PS an, mittlerweile sind daraus nur noch über 1.000 PS geworden.

Damit soll der ungefähr 1.300 Kilogramm schwere SCG 007S – der Rennwagen kommt auf 1.100 Kilogramm – die Nürburgring-Nordschleife in unter sechs Minuten umrunden können. Aber auch den schnöden Alltagsverkehr soll der mit einer Klimaanlage bestückte Dreisitzer problemlos bewältigen, kündigt James Glickenhaus in seinem Facebook-Post an. Gebaut wird der 007S in einer Auflage von maximal 24 Exemplaren. Als Preis werden 2,875 Millionen Dollar genannt. Das erste Auto sei bereits verkauft, weitere Interessenten können sich beim Glickenhaus für die verbliebenen 23 Fahrzeuge registrieren lassen. Als Wartezeit sollten Kunden aber rund zwei Jahre einplanen.

Fazit

James Glickenhaus bringt von seinem Le Mans-Rennwagen auch eine Straßenversion. Der SCG 007S soll dabei schlappe 1.000 PS an den Start bringen. Gebaut werden nur 24 Exemplare zum Preis von 2,875 Millionen Dollar.