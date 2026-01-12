GR Yaris Morizo RR: Toyota bringt den Motorsport auf die Straße

Gazoo Racing hat auf dem Tokyo Auto Salon den GR Yaris Morizo RR vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein brachiales Sondermodell, das gemeinsam mit Toyotas Aufsichtsratsvorsitzendem Akio Toyoda entwickelt wurde. Er ist Motorsportfans eher bekannt unter seinem Rennfahrer-Pseudonym Morizo. Grundlage für das Fahrzeug sind Erfahrungen aus dem Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2025, an dem Toyota mit dem Team Toyota Gazoo Rookie Racing (TGRR) teilnahm.

Entwicklung unter Rennbedingungen Der GR Yaris Morizo RR entstand eben genau aus dieser engen Zusammenarbeit zwischen Gazoo Racing und Rookie Racing. Ziel war es, Erkenntnisse aus dem Langstreckeneinsatz direkt in ein straßenzugelassenes Serienfahrzeug zu übertragen. Akio Toyoda war beim Nürburgring-Rennen selbst als Fahrer im GR Yaris mit der Direct-Automatic-Transmission im Einsatz und sammelte dort umfangreiche Praxiserfahrungen, die in die Abstimmung des Sondermodells eingeflossen sind.

Technik und Antrieb Herzstück des GR Yaris Morizo RR ist die Achtgang-Direktautomatik, die speziell auf sportliche Einsätze ausgelegt ist und schnelle Schaltvorgänge mit hoher Kontrolle verbinden soll. Fahrwerksseitig verfügt das Sondermodell über eine exklusive, Nürburgring-erprobte Abstimmung, die sowohl hohe Stabilität auf unebenen Strecken als auch Alltagstauglichkeit gewährleisten soll. Die elektrische Servolenkung wurde entsprechend modifiziert. Neu ist ein eigens entwickelter 4WD-Fahrmodus "Morizo", der den bisherigen Schotter-Modus ersetzt. In dieser Einstellung wird die Kraftverteilung dauerhaft auf 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse festgelegt. Der Turbo-Dreizylinder steht dafür schon von Haus aus gut im Futter – er liefert 280 PS und maximal 390 Newtonmeter Drehmoment.

Zu den markantesten optischen Merkmalen zählt der Carbon-Heckflügel, der aus der Nürburgring-Entwicklung hervorgegangen ist und zusätzlichen Abtrieb erzeugt. Ergänzt wird das Aerodynamikpaket durch Frontspoiler, Seitenschweller und eine Motorhaube aus Carbonfaser. Exklusiv trägt der Morizo RR die Außenfarbton "Gravel Khaki", kombiniert mit einem in Piano Black ausgeführten Kühlergrill und mattebronzenen Rädern. Die gelben Bremssättel sowie gelbe Akzente im Innenraum greifen Morizos persönliche Farbpräferenz auf.

Motorsportbezug und Marktstart Im Cockpit setzt Toyota auf funktionale Details aus dem Rennsport. Dazu zählen ein suede-bezogenes Sportlenkrad mit leicht reduziertem Durchmesser, speziell angepasste Schaltwippen sowie neu angeordnete Lenkradtasten, deren Layout sich am GR Yaris Rally2 orientiert. Eine nummerierte Plakette mit Morizo-RR-Logo weist auf die streng limitierte Auflage hin.

Der Toyota GR Yaris Morizo RR wird weltweit auf 200 Exemplare begrenzt. Davon sind 100 Fahrzeuge für Japan vorgesehen, weitere 100 für ausgewählte europäische Märkte. Der Bezug zum Nürburgring deutet stark auf den deutschen Markt hin. In Japan erfolgt der Verkauf über ein Losverfahren, für das sich Interessenten über die TGR-App bewerben können. Der Marktstart ist für Frühjahr 2026 geplant.

Preise hat Toyota bislang nicht genannt. Angesichts der geringen Stückzahl, der engen Verbindung zum Motorsport und der umfangreichen technischen Modifikationen dürfte sich der GR Yaris Morizo RR jedoch deutlich oberhalb der regulären GR-Yaris-Modelle positionieren. Und die beginnen bei 51.990 Euro. Das exklusive Sondermodell des Fruchtzwergs dürfte also mindestens 70.000 Euro kosten.