GR Yaris Sébastien Ogier Edition: Toyota feiert neuen Rekord-Champion

Die Franzosen können stolz auf ihre Rallyefahrer sein. Zwischen 2004 und 2012 war Sébastien Loeb kaum zu schlagen und schwang sich folgerichtig zum Rekordweltmeister auf. Mehr noch: Er gewann all seine Titel in einer Reihe – eine Leistung für die Ewigkeit! Alleiniger Rekord-Champion ist der gebürtige Elsässer allerdings nicht mehr. Sein Landsmann und Namensvetter Sébastien Ogier darf sich inzwischen ebenfalls neunfacher Weltmeister und damit Rekord-Champion nennen. Seinen letzten Titel holte er beim letzten WM-Lauf in Saudi-Arabien, obwohl er nur bei elf von 14 Rallyes überhaupt angetreten war.

Das ist der GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition Bei Ogiers Titeljagd gab es zwar einige Unterbrechungen. Doch dafür gelang ihm ein anderes einmaliges Kunststück: Er gewann seine WM-Titel mit drei verschiedenen Herstellern. Auf VW (4) und Ford (2) folgten drei weitere Titel am Steuer eines Toyota GR Yaris . Für die Japaner ist der letzte Erfolg nun ein willkommener Anlass, ein exklusives Sondermodell ihres kleinen Krawallmachers aufzulegen. Es trägt den etwas sperrigen Titel GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition.

Der Hot Hatch basiert auf dem neuen GR Yaris Aero Performance und gibt sich optisch durch einige Eigenheiten zu erkennen. Allein ihm ist die Karosseriefarbe "Black Gravite" vorbehalten, die mit den ebenfalls exklusiven Finishes der Felgen (Mattschwarz) und Bremssättel (Blau) in Einklang steht. Am Kühlergrill gibt es einen kleinen Akzent in den französischen Nationalfarben Blau-Weiß-Rot. An der Unterkante der Türen und den hinteren Kotflügeln ist die Sébastien-Ogier-Edition zudem an speziellen Vinylgrafiken zu erkennen.

Eigene Optik außen und innen Hinzu kommen weitere dezente Hinweise. Auf der Frontscheibe befindet sich eine "Morizo"-Signatur; hier verewigt sich also der frühere Toyota-Boss und heutige Aufsichtsratsvorsitzende Akio Toyoda, der unter diesem Synonym selbst als Rennfahrer aktiv ist. Am Heck weist der GR Yaris ein exklusives "Sébastien Ogier 9x World Champion Edition"-Emblem auf.

In Anlehnung an das Rallyeauto, das per Impuls am Handbremshebel um enge Ecken geworfen wird, gibt es im Sonder-GR-Yaris einen lederbezogenen vertikalen Handbremsgriff mit grauen Nähten. Das im Durchmesser reduzierte Sportlenkrad verfügt über eine optimierte Schalteranordnung und Nähte in den französischen Farben. Eine Plakette informiert über die Seriennummer des jeweiligen Autos. Im vollanimierten GR‑TFT‑Display gibt es zudem spezielle Anzeigen – je nachdem, in welchem Fahrmodus der GR Yaris unterwegs ist.

Spezielle Fahrmodi für den Sonder-Yaris Und die unterscheiden sich im Sondermodell von jenen des Basisautos. Denn gemeinsam mit Ogier entwickelte GR ("Gazoo Racing") zwei spezielle Allrad‑Steuerungsmodi: Der "SEB"-Modus ersetzt die bisherigen Track-Abstimmung und nutzt eine Drehmomentverteilung von 40:60 (vorn/hinten) für ein heckbetontes Fahrverhalten bei gleichzeitig hoher Einlenkpräzision. Statt des bisherigen Gravel-Modus (Schotter) gibt es zudem eine "Morizo"-Fahrstufe. Unter Beschleunigung werden hier Vorder- und Hinterräder vollständig gesperrt, beim Bremsen wird die Sperrkraft situativ reduziert. Ogier bevorzugte die von Akio Toyoda alias "Morizo" entwickelten Einstellungen angeblich, um Traktion und Kurven-Performance zu optimieren.

Seine Weltpremiere feiert der GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition als Prototyp aktuell bei der Rallye Monte Carlo, die Ogier zum elften Mal gewinnen möchte – hier hält er bereits den Siegesrekord. Die Entwicklung befindet sich derzeit in den letzten Zügen. Nach deren Abschluss kommt das Sondermodell in limitierter Stückzahl auf den Markt. Nur 200 Exemplare wird es geben – die Hälfte davon ist für die europäischen Märkte vorgesehen.