"Achtung, schnelles Fahrzeug": Lamborghini "warnt" vor Revuelto SV-Erlkönig

Sein Revier ist klar: Rennstrecke, sein Charakter: Performance. Und der Prototyp zeigt bereits, wohin die Entwicklung des Lamborghini Revuelto geht.

V12-Hybrid mit spürbarem Leistungszuwachs Auch im Revuelto SV (Super Veloce) bleibt der bekannte Antrieb die Grundlage. Der 6,5-Liter-V12-Saugmotor arbeitet weiterhin mit drei Elektromotoren zusammen. Zwei Einheiten sitzen an der Vorderachse, ein weiterer Elektromotor ist in das Getriebe integriert und kann in bestimmten Fahrsituationen bis zu 110 Kilowatt leisten.

Im Serienmodell ergibt sich daraus eine Systemleistung von 1.001 PS. Für den Revuelto SV wird eine Steigerung auf etwa 1.200 bis 1.300 PS erwartet. Offizielle Angaben dazu liegen noch nicht vor, die Richtung ist jedoch klar vorgegeben.

Die Batterie bleibt im Mitteltunnel verbaut. Auffällig ist weiterhin der Verzicht auf einen klassischen Rückwärtsgang, da diese Funktion von den Elektromotoren an der Vorderachse übernommen wird.

Aerodynamik deutlich nachgeschärft Am Heck ist erstmals ein feststehender Flügel zu sehen. Dieses Bauteil gehört zu den zentralen Änderungen und dürfte bei hohen Geschwindigkeiten für zusätzlichen Abtrieb sorgen. Ergänzt wird das Konzept durch einen überarbeiteten Diffusor sowie Anpassungen am Unterboden.

Auch die Front wurde überarbeitet. Zusätzliche aerodynamische Elemente unterhalb der Scheinwerfer sollen die Luft gezielter führen. Im Heckbereich fallen vergrößerte Öffnungen auf, die auf einen erhöhten Kühlbedarf hindeuten.

Die Änderungen folgen dem bekannten Prinzip der SV-Modelle. Mehr Abtrieb, stabilere Fahrzustände und eine präzisere Balance stehen im Vordergrund.

Fahrwerk und Komponenten auf Performance ausgelegt Der Prototyp fährt auf groß dimensionierten Rädern mit Hochleistungsreifen, die auf ein höheres Gripniveau ausgelegt sind. Dahinter sind große Carbon-Keramik-Bremsen verbaut, die für wiederholte Belastung ausgelegt sind.

Für die Serienversion ist eine straffere Fahrwerksabstimmung zu erwarten. Gleichzeitig dürfte Lamborghini die elektronischen Systeme überarbeiten, darunter Traktionskontrolle und Stabilitätsprogramme.