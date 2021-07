MPV Hyundai Custo für China (2021) Der Tucson wird zum Van

Auf dem chinesischen Social-Media-Portal Weibo hat Hyundai ein neues Modell namens Custo angekündigt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes MPV (Multi Purpose Vehicle, dt. Vielzweck-Fahrzeug) – oder weniger hip ausgedrückt: einen Van. Dabei könnte man das Auto auf einen schnellen Blick durchaus mit dem aktuellen Tucson verwechseln, denn beide teilen sich die Frontpartie mit den im Grill untergebrachten LEDs.

Hyundai / Weibo / Screenshot Über die chinesische Social-Media-Seite Weibo hat Hyundai den Custo mit Teaser-Fotos angekündigt, obwohl das fertige Auto bereits geleakt wurde.

Privat statt professionell

Ein maßgeblicher Unterschied: Wie die Schiene an der hinteren Flanke zeigt, ist der Custo mit Schiebetüren ausgestattet. Ganz so groß wie der bereits angekündigte Hyundai Staria wird der neue Van allerdings nicht. Wie CarNewsChina berichtet, misst der Custo 4,95 Meter in der Länge, 1,85 Meter in der Breite und 1,73 Meter in der Höhe. Im Vergleich dazu die Maße des Staria: 5,25 Meter Länge, 1,99 Meter Breite, 1,99 Meter Höhe und Platz für bis zu elf Passagiere (mehr Informationen in der Fotoshow oben im Artikel).

Hyundai / MIIT Entspricht dem zeitgenössischen Geschmack: ein durchgezogenes LED-Band am Heck des Custo.

Den Anwendungsbereich des Staria sieht Hyundai allerdings auch im professionellen Personentransport und im Shuttle-Betrieb. Der Custo soll dagegen von Privatpersonen als Familienfahrzeug gekauft werden. Antriebsseitig ist von zwei aufgeladenen Benzinern die Rede. Eine 1,6-Liter-Variante mit 170 PS und eine Zweiliter-Maschine mit 236 PS, beide als Vierzylinder. Dass die Koreaner jetzt allerdings mit Teaser-Fotos des Custo an die Öffentlichkeit gehen, ist verwunderlich. Schließlich wurden schon vor einigen Wochen offizielle Bilder geleakt, als der Van beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) zur Homologation vorstellig wurde.

Umfrage 14752 Mal abgestimmt Was halten Sie vom aktuellen Hyundai-Design? Alle Konzernmarken zeigen klare Linien und differenzieren sich trotzdem. Beim Design hinken Hyundai, Kia, Genesis und Co. noch immer hinterher. mehr lesen

Fazit

In China haben Vans noch einen echten Markt, während in Europa lieber auf große SUV zurückgegriffen wird. Dass der Custo irgendwann auch bei uns zu haben ist, dürfte entsprechend unwahrscheinlich sein. Wer die Optik mag, kann sich aber auch mit einem aktuellen Tucson trösten.