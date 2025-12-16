Hyundai i30 N-Comeback: Antriebsfeuer liefert ein Power-Hybrid

Hyundai-Chefentwickler Manfred Harrer hatte es im Interview mit auto motor und sport bereits angekündigt: Auf dem Zukunftsfahrplan der Koreaner stehen nicht nur Elektromodelle, sondern auch Performance-Hybride. Harrer bezog sich zwar konkret auf einen neuen i20 N, aber das Konzept mit einem performanten Hybridantrieb scheint auch das Comeback des i30 N zu beflügeln.

Wie das britische Magazin "Autocar" mit Bezug auf Quellen innerhalb des Hyundai-Konzerns berichtet, arbeitet der Autobauer bereits an einer Neuauflage des i30 N. Die bis zu 275 PS starke Verbrennervariante des Kompaktsportlers war 2024 eingestellt worden. Details zur Antriebstechnik für den Nachfolger sind noch nicht bekannt, der Einsatz eines Hybridantriebs scheint aber schon sicher. Hyundai selbst bestätigt nur, dass man bis 2030 sieben neue N-Modelle einführen will und dabei das ganze Antriebsportfolio vom Verbrenner über Hybrid bis hin zum reinen Elektromodell prüfen wird.

Antrieb noch unklar Denkbar ist für den neuen i30 N eine weiterentwickelte Variante des 1,5-Liter-Hybridantriebs aus dem normalen i30. Die kommt aktuell aber nur auf 140 PS und maximal 253 Nm Drehmoment. Eindeutig zu wenig für ein echtes N-Modell. Hyundai hat aber unlängst auch die Entwicklung eines neuen Hochleistungsverbrenners bestätigt, ohne weitere Details zu nennen. Vielleicht setzen die Koreaner wie beispielsweise Porsche im 911 nur auf eine leichte Hybridisierung in Kombination mit einem starken Verbrenner. Das garantiert Power bei geringem Gewicht.

Entscheidend dürften hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachen Emissionen sein, die aktuell wieder Richtung Verbrenner umzuschwenken scheinen. Kommen könnte eine neue N-Version des i30 mit dessen anstehender Modellpflege gegen Ende 2026.