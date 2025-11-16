Hyundai Tucson Modellpflege: Mehr Motoren mit mehr Power

Seit 2020 ist die aktuelle Modellgeneration des Tucson am Start. Bereits im Vorjahr wurde er umfangreich im Cockpit überarbeitet. Zum Modelljahr 2026 erhält der SUV neue Antriebsoptionen, weiterentwickelte Assistenzsysteme, zusätzliche Ausstattungslinien und mehr Power, insbesondere bei der Hybrid-Variante.

Neue Verbrenner, stärkere Hybrid-Motoren Im neu sortierten Motorenangebot ersetzen künftig zwei Verbrenner das bisherige Aggregat mit 160 PS und 48-Volt-Hybridsystem. Neuer Einstiegsmotor ist der 1.6 T-GDI mit 150 PS, der wahlweise mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Angetrieben werden in beiden Fällen nur die Vorderräder. Darüber rangiert der 1.6 T-GDI in der 180-PS-Version. Die ist immer mit Allradantrieb und dem Siebengang-Doppelkuppler verknüpft. Bei beiden Triebwerken entfällt das Mildhybrid-System.

Nachgelegt hat Hyundai auch beim 1.6 T-GDI-Hybridmotor. Die Systemleistung wurde um 24 auf nun 239 PS angehoben. Ein Automatikgetriebe gehört immer zur Serienausstattung. Wählen können die Kunden zwischen Front- und Allradantrieb. Mit dem Leistungsplus erhöht sich auch die Anhängelast um 150 auf nun maximal 1.510 Kilogramm. Gestiegen ist auch die Höchstgeschwindigkeit – um 19 auf 196 km/h.

Ebenfalls mit einem Upgrade versehen wird die PHEV-Variante. Hier legt die Antriebs-Kombi rund um den 1,6-Liter-Turbobenziner um 36 PS auf nun 288 PS zu. Die Höchstgeschwindigkeit steigt um 20 auf nun 206 km/h, die Beschleunigung verbessert sich auf 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Unverändert bleibt der Tucson als Plug-in-Hybrid mit Front- oder Allradantrieb erhältlich und verfügt immer über ein Sechsgang-Automatikgetriebe.

Komplett unverändert im Angebot bleibt der 136 PS starke 1,6-Liter-Turbodiesel, der weiterhin mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert wird. Der Selbstzünder ist mit Front- oder Allradantrieb zu haben.

Neue sportliche Ausstattungsvariante Neu justiert haben die Koreaner außerdem das Ausstattungsangebot. In der Basis-Version Prime gehört der digitale Fahrzeugschlüssel jetzt zum Serienumfang. Ganz neu ist die Ausstattungslinie N Line X, die als zweite sportliche Ausstattung die Version N Line ergänzt. In der Variante N Line X sind der digitale Fahrzeugschlüssel sowie das Sitz-Paket serienmäßig.

Verbessert zeigt sich auch die Verkehrszeichenerkennung, die mit neuen Warntönen agiert. Wer auf die akustische Warnung verzichten kann, kann diese jetzt per Lenkradtaste deaktivieren.

Marktstart und Preise

Bestellbar ist der Tucson mit der 2026er-Modellpflege ab sofort. Die Preise für den neuen Einstiegsbenziner mit 150 PS starten ab 35.740 Euro, die 180-PS-Variante ist erst ab 44.860 Euro zu haben. Für die Diesel-Variante geht es unverändert ab 39.600 Euro los. Das neue Hybrid-Modell mit 239 PS gibt Hyundai ab 40.740 Euro ab, den neuen PHEV ab 44.690 Euro.