Dacia Bigster als Taxi? Nur sinnvoll mit einer Antriebsvariante!

Dacia-Modelle werden immer öfter zu Chauffeursautos. Hauptverantwortlich dafür ist die Intax GmbH aus Oldenburg, die sich vermehrt den Modellen aus Rumänien zuwendet. Nach dem Jogger und dem Duster wird nun das größte Dacia-Modell mit einem Rundum-Sorglos-Taxiumbau bedacht: der Bigster .

Der SUV erhält von Intax das übliche Taxipaket. Im Zentrum der Umrüstung steht natürlich die Folierung in der Farbe Hellelfenbein. Für das typische Taxi-Dachzeichen bietet der Spezialist eine Vorrüstung mit Trägersystem an.

Auf Wunsch mit Lederausstattung Mehrere Vorrüstungen nimmt Intax auch im Interieur vor. Nämlich für eine Funkanlage, deren Technik im Bereich des Handschuhfachs installiert wird. Hinzu kommt eine oberhalb des zentralen Infotainment-Touchscreens platzierte Halterung für das Taxameter beziehungsweise den Wegstreckenzähler. Zudem installieren die Taxi-Experten eine Notalarmanlage und schalten das Innenlicht zusammen, damit es beim Ein- und Aussteigen sowie Bezahlen hell genug an Bord des Bigster ist. Auf Wunsch gibt es obendrein Kunst-, Teil- oder Volllederausstattungen. Wie immer bei Intax lassen sich alle Umbauten vollständig zurückrüsten.

Intax nimmt seinen Taxi-Umbau unabhängig von der Motorisierung vor. Die Norddeutschen sprechen aber eine konkrete Antriebsempfehlung aus: In Ermangelung einer Dieselvariante sollten Taxiunternehmer am besten zur Vollhybrid-Version (hier im Einzeltest) greifen, die einen 1,8-Liter-Benzinmotor und eine E-Maschine zu einem 158 PS starken Antrieb zusammenspannt. Ein serienmäßiges Multi-Mode-Automatikgetriebe überträgt die Kraft auf die Vorderräder.

Die Größe des Bigster bringt Vorteile Die Oldenburger sehen insbesondere im elektrischen Anfahren, das in Kombination mit der Automatik Komfortvorteile bietet, sowie im geringen Verbrauch im Stadtverkehr die größten Pluspunkte dieses Antriebs. Obendrein sei der Bigster aufgrund seiner Dimensionen gut für den Einsatz als Taxi geeignet. Seine 4,57 Meter lange Karosserie biete sowohl fünf Insassen als auch dem Gepäck (bis zu 702 Liter Kofferraumvolumen) ausreichend Platz. "Der Bigster nimmt mehr mit, ohne gleich ein Van zu sein", sagt Intax über den rumänischen SUV. Dank der hohen Karosserie gelinge zudem das Ein- und Aussteigen sehr bequem.

Intax verlangt für das Taxi-Umbaupaket für den Dacia Bigster 1.550 (ohne Folierung) beziehungsweise 3.250 Euro (mit Folierung) netto. Hinzu kommt ein Nettopreis von mindestens 24.277 Euro für das Basisfahrzeug mit Vollhybridantrieb, der erst ab der zweitniedrigsten Ausstattungsstufe Expression erhältlich ist.