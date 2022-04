Irmscher Cross iS2 Opel Zafira mit Fahr-Wohn-Aroma

Unter dem Label Irmscher Van Systems entwickelt die Irmscher Firmengruppe seit Jahren spezielle Sonderfahrzeuge mit vielfältigen innovativen Lösungen. Die jüngste Kreation aus diesem Unternehmenszweig ist der Irmscher Cross iS2.

Der nutzt als Basis die PSA-Plattform K0, auf der unter anderen der Opel Zafira Life, der Opel Vivaro, der neue Fiat Scudo sowie zahlreiche Schwestermodelle von Peugeot, Citroën und Toyota aufbauen. In der Version L3 mit langem Radstand bietet die beste Voraussetzungen für einen Van, der auch in der Freizeit als Wohnmobil genutzt werden kann.

Maßgeschneiderte Wohnlandschaft

Das Layout des Innenausbaus sieht eine quer eingebaute Küche mit Bambusarbeitsplatte vor, die bereits zum Einstieg über die seitliche Schiebetür einen Launch Charakter vermittelt. Die Kücheneinbauten gehen nahtlos in die Schrankeinbauten, in denen mit Rollverschlüssen alles verstaut werden kann was am Tag nicht gebraucht wird, über. Dazwischen befindet sich eine Sitzgelegenheit mit einem Tisch der auch nach draußen gedreht werden kann. Die große Liegefläche im Heckbereich lässt sich über einen ausziehbaren Rost noch weiter verlängern. Innovative Lösungen, wie induktive Ladefelder für Handys oder auch Schneidebretter welche gleichzeitig als Abdeckung dienen, runden den Umbau ab. Bei Farben und Oberflächen bietet Irmscher Kunden eine große Auswahl.

Irmscher Irmscher rüstet den Van mit einer kompletten Wohnlandschaft aus.

Wer Wohnmobil fährt, muss sich bei Irmscher nicht völlig von sportlichen Ansprüchen verabschieden. Die Front das Opel-Vans werten eine neue Frontspoilerlippe sowie ein Grilleinsatz im typischen Irmscher-Look auf. Neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen ziehen den sportlichen Look über die Flanken Richtung Heck, wo Heckverbreiterungen sowie ein Dachspoiler, die Vorlage aufnehmen. Was auch immer geht, sind neue größere Felgen. Irmscher setzt hier auf hauseigene 18-Zoll-Heli Star Design-Felgen oder das 19-Zoll-Rad High Star Design. Beide Felgen sind in Schwarz oder oberflächenpoliert verfügbar.

Der Irmscher Cross iS2 ist als Komplettfahrzeug zu haben, alternativ kann auch jedes passende Kundenauto entsprechend umgebaut werden. Preise nennt Irmscher auf Anfrage.

Fazit

Mit einer kompletten Wohnlandschaft rüstet Irmscher die aktuelle Van-Familie aus der Stellantis-Familie zum Wohnmobil um. und weil Irmscher Irmscher ist, gibt es für die Optik noch ein paar sportliche Accessoires.