Ist der Audi A6L schon zu nah am A8? Die Langversion im Detail

Der Audi A6L wurde speziell für den chinesischen Markt entwickelt und misst 5,14 Meter in der Gesamtlänge. Der verlängerte Radstand von 3.066 Millimetern bringt vor allem im Fond mehr Platz.

Im Vergleich zur Standardversion des A6 fällt die Langversion durch längere hintere Türen und ein angepasstes Frontdesign auf. Ein schmaler LED-Streifen, der das beleuchtete Audi-Emblem einrahmt, prägt die Optik.

Technologische Ausstattung und Komfort Im Innenraum bietet der A6L zahlreiche technische Features. Ein Panoramaglasdach bringt ein helles Raumgefühl, während eine LED-Ambientebeleuchtung die Atmosphäre unterstützt. Für den Klang ist eine Bang & Olufsen-Soundanlage zuständig.

Das Fahrerassistenzsystem umfasst 33 Sensoren, darunter zwei LiDAR-Sensoren, die in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelt wurden. Diese ermöglichen teilautonomes Fahren und sollen die Sicherheit weiter erhöhen.

Motoren und Fahrverhalten Der A6L ist mit verschiedenen Antriebsoptionen erhältlich. Dazu gehören ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Mildhybrid-Turbomotor mit bis zu 286 PS und ein 3,0-Liter-V6-Mildhybrid-Turbomotor mit 367 PS.

Die stärkeren Varianten verfügen über den Quattro-Allradantrieb. Optional sind Allradlenkung und Luftfederung erhältlich, die den Fahrkomfort verbessern.

Unterschiede und Ähnlichkeiten zum Audi A8 Trotz seiner beeindruckenden Länge und Ausstattung bleibt der A6L klar unterhalb des A8 positioniert. Der A8 bietet eine noch hochwertigere Materialauswahl, ein luxuriöseres Interieur und fortschrittlichere Technologien wie das Audi AI Active Suspension System, das den Fahrkomfort auf ein neues Niveau hebt. Auch die Motorenpalette des A8 ist leistungsstärker und umfasst V8- und W12-Optionen, die im A6L nicht verfügbar sind.

Optisch nähert sich der A6L jedoch dem A8 an, insbesondere durch die elegante Linienführung und die hochwertigen Designelemente. Dennoch bleibt der A8 durch seine größere Präsenz und exklusive Details wie die OLED-Rückleuchten unverkennbar das Flaggschiff von Audi.

Preis und Marktposition Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 40.500 Euro ist der A6L deutlich günstiger als der Audi A8, der in China ab etwa 99.000 Euro angeboten wird. Trotz des niedrigeren Preises bietet der A6L eine umfangreiche Ausstattung und positioniert sich als Alternative in der Oberklasse.

Bedeutung für Audi Der A6L wird in Zusammenarbeit mit FAW-Audi in China produziert. Dieses Modell ist Teil von Audis Strategie, marktspezifische Fahrzeuge zu entwickeln, um besser auf die Bedürfnisse chinesischer Kunden einzugehen. Damit stärkt Audi seine Position in einem hart umkämpften Markt.