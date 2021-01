JCB Pothole Pro Acht Minuten pro Loch

Schlaglöcher sind eine Qual. Ob für Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrer – zum einen kann das versehentliche Durchfahren eines Schlaglochs große Schäden verursachen. Zum anderen ist ihre Beseitigung stets mit dem Einsatz von Baustellenfahrzeugen verbunden, die den nachfolgenden Verkehr behindern. Doch gibt es bereits Lösungen, die binnen weniger Minuten einem solchen Schlagloch den Gar aus machen. In Deutschland ist der Blow-Patcher der Firma Schäfer-Technic aus Fellbach im Einsatz. Aus Großbritannien kommt nun schlagkräftige Unterstützung namens Pothole Pro von JCB – eine Weiterentwicklung des 3CX Potholemaster.

JCB Der JCB Pothole Pro schneidet und säubert.

Der neue JCB Pothole Pro ist eine 3-in-1-Lösung, die Schlaglochreparaturen oder große Wiederherstellungsvorgänge erledigt. Da er drei spezielle Aufsätze zum Schneiden, Zuschneiden und Reinigen enthält, sind keine zusätzlichen Spezialgeräte oder zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich. Alles, was Arbeiter am Ende von außen hinzufügen müssen ist Teer. Auf diese Weise soll ein Schlagloch in acht Minuten repariert sein.

Pro Tag schafft ein Pothole Pro 250 Quadratmeter. Die Kosten pro Quadratmeter belaufen sich auf rund 32,50 Euro. Der Hobel-Aufsatz misst 600 Millimeter, verfügt über eine hydraulische Tiefenregelung und ist selbstnivellierend. Das Zuschneidewerkzeug kommt mit einem 360-Grad-Neigungsrotator und die Kehrmaschine beseitigt Verunreinigungen auf einer Breite von 1200 Millimetern.

Fazit

Aus England kommt mit dem Pothole Pro von JCB eine neue Schlagloch-Reparatur-Maschine. So ganz kann sie es mit dem deutschen Pendant aber nicht aufnehmen.