Jeep Avenger Black Edition: Dunkel außen und innen

Seine Premiere feiert das neue Jeep-Sondermodell auf der Brüssel Motor Show. Bestellungen für den Jeep Avenger Black Edition nimmt der Hersteller ab sofort entgegen.

Schwarz außen und innen Den Titel Black Edition verdient sich der kleine Jeep mit zahlreichen dunkel gehaltenen Akzenten. Dazu zählen neben einer natürlich schwarz gehaltenen Außenlackierung ebenfalls schwarz lackierte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Hinzu kommen dunkel gehaltene Scheiben im hinteren Bereich. Auch die Schriftzüge am Jeep-Bestseller sind schwarz gehalten. Kleine Lichtblicke bringen die am Editionsmodell ergänzten Nebelscheinwerfer.

Dunkel geht es auch im Interieur zu. Zum monochromen Charme tragen ein schwarz gehaltener Mittelkonsolenrahmen und schwarz gehaltene Stoff-Sitzbezüge bei. Zur erweiterten Serienausstattung zählen die Bergabfahrkontrolle, das Selec-Terrain-System mit sechs Fahrmodi sowie ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument.

Optional lässt sich die Black Edition noch mit einem JBL-Premium-Soundsystem aufrüsten. Für kalte Tage gibt’s ein Winterpaket mit beheizbaren Sitzen und Frontscheibe.

Zu haben ist der Jeep Avenger Black Edition, der auf der Altitude-Ausstattung basiert, als E-Hybrid und in der 4xe-Variante. Die Preise starten ab 30.650 Euro für den Avenger E-Hybrid, die Elektro-Variante kostet wenigstens 40.850 Euro. Der Aufpreis gegenüber dem Basismodell liegt bei jeweils 350 Euro.