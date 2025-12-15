Jeep Wrangler Whitecap Sondermodell: Zum Winter ein weißes Mützchen

Jeep feiert Geburtstag und beschenkt seine Kunden ein Jahr lang mit exklusiven Sondermodellen. Das jetzt vorgestellte Sondermodell Wrangler Whitecap ist die zweite von zwölf Sondereditionen, die die Amerikaner im Rahmen der Aktion Twelve 4 Twelve über ein Jahr verteilt präsentieren.

Weiße Akzente und weiße Optionen Der Wrangler Whitecap ist eine Hommage an den Willys CJ "Universal Jeep" von 1960, der als erstes Modell werkseitig mit einem Hardtop versehen werden konnte. Einzig verfügbare Farbe war Weiß.

Der neue Wrangler Whitecap kommt mit einer zweifarbigen Lackierung, die natürlich auf ein weiß abgesetztes Dach setzt. Ebenfalls weiß gehalten präsentiert sich der Kühlergrill. Dazu gibt es Kotflügelverbreiterungen in Wagenfarbe und Seitenstreifen im Stil von 1941. Rubicon Whitecap-Modelle erhalten außerdem einen Motorhaubenaufkleber in strahlendem Weiß, und optional ist ein Sky One-Touch-Verdeck in Weiß erhältlich. Zu haben ist die Whitecap-Variante in den Ausstattungen Rubicon X, Rubicon und Sahara.

Auf der Antriebsseite können Whitecap-Käufer zwischen dem 2,0-Liter-Turbovierzylinder und dem 3,6-Liter-Pentastar-V6-Motor wählen.

Aufpreise zwischen 420 und 2.700 Euro Die Preise für das Whitecap-Ausstattungspaket orientieren sich an der bereits vorhandenen Ausstattung der einzelnen Basisvarianten. Für den Rubicon X liegt der Aufpreis bei 495 Dollar (umgerechnet rund 422 Euro), für den Rubicon bei 3.185 Dollar (rund 2.713 Euro) und für den Sahara bei 2.690 Dollar (rund 2.292 Euro). Bestellt werden können die neuen Sondermodelle ab sofort – allerdings nur auf dem nordamerikanischen Markt.