Jubiläumsmodell 75 Jahre VW Bulli: VW Multivan mit exklusiver Ausstattung und Preisvorteil

Der Bulli wird 75 Jahre alt, und Volkswagen Nutzfahrzeuge nutzt das Jubiläum für ein limitiertes Sondermodell des Multivan, das optisch wie technisch bewusst an die lange Tradition des Transporterbaus anknüpfen soll. Der Multivan 75 Jahre basiert ausschließlich auf der langen Karosserievariante und kombiniert den bekannten 150-PS-TDI mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Edition bleibt auf 500 Exemplare begrenzt und wird – ebenso wie der ID. Buzz 75 Jahre – ausschließlich über stationäre Händler angeboten.

Zweifarblackierung serienmäßig Die äußere Gestaltung orientiert sich an klassischen Zweifarbenlackierungen früherer Bulli-Generationen. Der Multivan trägt "Candy-Weiß" und "Starlight Blue Metallic", flankiert von schwarz akzentuierten 19-Zoll-Felgen und dezenten "75"-Schriftzügen. Abgedunkelte Scheiben und eine klappbare Anhängerkupplung gehören zur Serienausstattung. Innen setzt VW ebenfalls auf Zweifarbigkeit, kombiniert mit dem bekannten Mikrovlies "ArtVelours" und der Vis-à-Vis-Sitzanlage. Navigationssystem, Digital Cockpit Pro, Matrix-LED-Scheinwerfer, Travel Assist und Dreizonen-Klimaautomatik runden das Paket ab. Preislich positioniert VW das Sondermodell mit 77.064 Euro über dem regulären Multivan, kompensiert dies aber mit einem tatsächlichen Ausstattungsvorteil gegenüber einer vergleichbaren Konfiguration.

Für eine Einordnung jenseits der Jubiläumsinszenierung lohnt der Blick auf den Einzeltest des Multivan 2.0 TDI. Dort zeigte der 150-PS-Diesel, dass er im Alltag nach wie vor gut ins Konzept des T7 passt. Der Vierzylinder arbeitet kultiviert, bietet ausreichend Durchzug aus dem Drehzahlkeller und bleibt mit realistischen Verbrauchswerten zwischen 6,2 und 8,5 Litern für ein Fahrzeug dieser Größe verhalten. Das Doppelkupplungsgetriebe sortiert die Gänge unauffällig und unterstützt die entspannte Charakteristik des Antriebs. Auf längeren Autobahnetappen pendelt sich der Multivan erfahrungsgemäß bei einem Tempo ein, das zum ruhigen Federungsverhalten passt und den Motor akustisch nicht überfordert.

Variabler Innenraum Seine größte Stärke bleibt der Raumvorteil der Langversion. Das modulare Schienensystem ermöglicht variable Sitzanordnungen ohne nennenswerten Kraftaufwand, der Multifunktionstisch erweist sich im Alltag als praktischer Begleiter, auch wenn seine klappbaren Tischflächen größer ausfallen könnten. Der Fahrkomfort profitiert von der ausgewogenen Federung, die Unebenheiten sauber filtert und die typische Bus -Gelassenheit vermittelt.

Weniger überzeugend zeigte sich der Multivan im Bremsentest. Die ermittelten Verzögerungswerte fielen angesichts des zulässigen Anhängergewichts und eines Leergewichts von über zwei Tonnen zu lang aus. Das Manko liegt nicht allein an der Bremsanlage, sondern auch an der abgestimmten Rad-Reifen-Kombination. Für ein auf Sicherheit bedachtes Familienfahrzeug ist dieser Punkt nicht belanglos, zumal der Multivan mit seiner Variabilität bewusst die Rolle eines universellen Alltags- und Reisemobils ausfüllt.

Das Sondermodell 75 Jahre übernimmt die bekannten Stärken des T7 – Raumangebot, Variabilität, angenehme Langstreckentauglichkeit – und kombiniert sie mit einer deutlich umfangreicheren Ausstattung, die viele Käufer ohnehin ankreuzen würden. Die klassische Farbgebung verleiht dem Fahrzeug zusätzlich einen nostalgischen Akzent, ohne ins Sentimentale abzurutschen. Dass der ebenfalls aufgelegte ID. Buzz 75 Jahre eine ähnliche Idee elektrisch interpretiert, zeigt, wie breit VW das Thema Jubiläum aufspannt.