Kia Seltos: Kompakter Hybrid-SUV im EV9-Design

Es gibt Nachwuchs im SUV-Angebot von Kia. Der Seltos, 2019 erstmals vorgestellt, erhält in der Neuauflage ein Ticket nach Europa. Ursprünglich hatte Kia den Seltos in landesspezifischen Varianten für Indien und den koreanischen Heimatmarkt geplant, später auch eine Version für die USA aufgelegt. Um Europa hatte der Kompakt-SUV bislang einen Bogen gemacht, das wird sich jetzt ändern. Im zweiten Quartal 2026 beginnt die Produktion des Benziners, die Hybridvarianten folgen später. Die Einführung des Seltos in Europa ist Teil der Strategie, das Angebot der Marke auf dem europäischen Markt zu elektrifizieren. Das Design übernimmt Elemente von Elektromodellen wie dem EV9. Ein Beispiel dafür sind die schmalen, vertikalen Scheinwerfer und Rückleuchten, von Kia "Star Map" genannt.

Abmessungen zwischen Stonic und Sportage Natürlich ist der neue Seltos längst nicht so ein dicker Brocken wie der über fünf Meter lange EV9, die Verwandtschaft ist aber klar erkennbar. Nicht nur in der Grundform mit der fast senkrechten Front, dem optisch schwebenden Dach und dem sehr kantigen Heckabschluss. Auch die Details wie die an der C-Säule stark ansteigende Karosserielinie und nicht zuletzt die versenkten Türgriffe erinnern an den großen Elektro-Bruder.

So wirkt der neue Seltos im Auftritt wie ein Elektroauto, der sich im ohnehin schon üppigen Modellangebot der Koreaner (aktuell in Deutschland alleine acht SUV-Baureihen) auch als "EV Dreieinhalb" einsortieren könnte. Doch tatsächlich parkt ihn Kia offiziell zwischen dem 4,18 Meter langen Stonic und dem Kia Sportage (4,52 Meter). In dieser Lücke steht aktuell zwar der Niro mit seinen 4,42 Meter Länge, aber der ist aktuell auf dem deutschen Markt ausschließlich mit einem 138-PS-Hybridantrieb verfügbar. Den Seltos gibt es zunächst mit einem Benzinmotor, später folgen zwei Hybridversionen.

Der neue Kia Seltos hat nahezu die nahezu identischen Abmessungen wie der Niro: 4,43 Meter lang und (ohne Spiegel) 1,83 Meter breit. Allerdings hat der Seltos einen 13 Zentimeter kürzeren Radstand: Der misst 2,59 Meter statt 2,72 Meter beim Niro. Bei der Höhe (1,6 Meter) toppt der Seltos den Niro um vier Zentimeter. Und beim Innenraum: Mit 536 Liter Volumen bei aufgestellter Sitzbank passen fast 100 Liter mehr in das Gepäckabteil als beim Niro; die Platzverhältnisse auf den Sitzen wirken ebenfalls großzügiger. Die Lehne der Rücksitzbank ist in der Neigung einstellbar, um wahlweise mehr Kofferraumvolumen oder mehr Sitzkomfort zur Verfügung zu haben.

Antrieb: Benziner und zwei Hybridvarianten Zunächst kommt der Seltos mit einem Benzinmotor nach Europa: Der 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder leistet 180 PS, treibt die Vorderräder an und ist in der Basis serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Optional ist ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verfügbar. Später folgen zwei Hybridvarianten: mit Frontantrieb und 154 PS oder mit zusätzlich elektrisch angetriebener Hinterachse und 178 PS. Den Verbrennerpart übernimmt hier ein 1,6-Liter-Benziner, der Antrieb ist an ein Sechsgange-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Der Hybrid bietet mit der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) wie bei einem Elektroauto die Möglichkeit, externe Geräte zu laden. Im geparkten Auto bietet der "Stay-Mode" zusätzlichen Komfort.

Ähnlich wie beim Außendesign wirkt der Seltos auch im Innenraum wie ein Elektroauto, Optik und Funktionsumfang sind auf neuestem Level. Das oben und unten leicht abgeflachte Lenkrad ist mit zahlreichen Schaltern bestückt. In einem gemeinsamen Display-Gehäuse mit 30 Zoll Diagonale sind drei Bildschirme untergebracht: jeweils 12,3 Zoll für das Digital-Cockpit und das Infotainment-System sowie in der Mitte dazwischen ein 5-Zoll-Touch-Display für das Klima-System. Ein Head-up-Display mit 12 Zoll steht ebenfalls zur Verfügung. Viele Bedienknöpfe für häufig benötigte Funktionen sind in der Armaturenmitte als echte Schalter ausgeführt. Eine Besonderheit ist eine leistungsstarke USB-C-Steckdose mit 100 Watt, was auch für größere Notebooks und Tablets eine ausreichende Stromversorgung ermöglicht. Passagiere in der zweiten Reihe bekommen weitere USB-C-Buchsen in den Rückenlehnen der Vordersitze.

Infotainment mit KI Das Infotainment-System ist mit einer KI-Funktion mit Einbindung von ChatGPT ausgestattet und kann damit auch komplexere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Navigation zu einem außergewöhnlichen Ziel in der Nähe oder auch allgemeine Fragen zum Lauf der Welt. Streaming-Funktionen für Unterhaltungsprogramme integriert das System ebenso wie Video-Games.

Die Assistenzsysteme des neuen Kia Seltos sind ebenfalls auf neuestem Stand. Neben den üblichen Sicherheits-Assistenten ist dabei der "Highway Drive Assistant 2" (HDA2) hervorzuheben, mit dem der Seltos auf Autobahnen teilautonom fahren kann, bis hin zum automatischen Spurwechsel zum Überholen. Ebenfalls ein nettes Feature ist der "Remote Smart Parking Assist", mit dem man den SUV ferngesteuert in enge Parklücken bugsieren kann. Eine 360-Grad-Kamera ist ebenfalls verfügbar. Passend zu diesem Hightech-Umfeld lässt sich der digitale Schlüssel zum Fahrzeug auch mit Mobiltelefonen und Smart-Watches nutzen.

Ausstattungslinien Neben der Basisausstattung bietet Kia den Seltos in zwei weiteren Ausstattungslinien an: Der GT-Line ist eher sportlich orientiert, während der X-Line mit robusterem Look und dunkleren Akzenten an der Karosserie sowie im Innenraum eher die SUV-Akzente betont. Für Europa sind drei neuen Farben im Programm: Tan Beige, Denim Blue und Pale Grey.

Preise und Verkaufsstart Daten zum exakten Verkaufsstart in Deutschland im Jahr 2026 gibt es aktuell noch ebenso wenig wie eine Ansage zu den Preisen, unser tiefer Blick in die Glaskugel lässt Basistarife um rund 38.000 Euro vermuten. Konkrete Vorstellungen gibt es dagegen zu den Absatzzahlen: Rund 60.000 Einheiten des Seltos will Kia künftig jährlich in Europa verkaufen. Auf die Wettbewerber hat man sich bereits festgelegt: Im Visier sind laut Kia in erster Linie der VW T-Roc und der Toyota C-HR.