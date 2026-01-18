Kia Sorento PHEV: Mehr Leistung, Komfort und Anhängelast für 2026

Mit dem Modelljahr 2026 erhält der Kia Sorento PHEV eine deutliche Leistungssteigerung. Der 1,6-Liter-Turbobenziner in Kombination mit einem Elektromotor liefert nun eine Systemleistung von 212 kW (288 PS), was einer Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell entspricht. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 8,0 Sekunden, während die Höchstgeschwindigkeit bei 206 km/h liegt. Die elektrische Reichweite beträgt 55 Kilometer, ideal für den urbanen Alltag.

Erhöhte Anhängelast für mehr Flexibilität Ein Highlight des neuen Sorento PHEV ist die erhöhte Anhängelast. Mit bis zu 1,7 Tonnen gebremst (750 kg ungebremst) übertrifft er seinen Vorgänger deutlich, der lediglich 1.010 kg gebremst ziehen konnte. Diese Verbesserung macht den Sorento zu einer attraktiven Wahl für Familien, die einen Wohnwagen oder Anhänger nutzen möchten.

Komfort- und Sicherheitsfeatures Der Innenraum des Sorento wurde ebenfalls überarbeitet. Ein neues Lenkrad mit kapazitiver Hands-on-Erkennung sorgt für mehr Komfort und Sicherheit. Diese Technologie erkennt präzise, ob der Fahrer das Lenkrad berührt, und reduziert so die Häufigkeit akustischer Warnungen. Zudem bietet der Sorento in den Ausstattungslinien Vision, Spirit und Platinum eine umfangreiche Serienausstattung, darunter ein modernes Infotainment-System und zahlreiche Assistenzsysteme.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem Skoda Kodiaq PHEV und dem VW Tiguan Allspace PHEV positioniert sich der Sorento preislich und leistungstechnisch im oberen Mittelfeld. Mit einem Einstiegspreis von 60.640 Euro ist er teurer als der Kodiaq, bietet jedoch eine höhere Anhängelast und eine umfangreichere Serienausstattung. Der Tiguan Allspace punktet mit einer größeren elektrischen Reichweite, bleibt jedoch in der Anhängelast hinter dem Sorento zurück.

Für wen eignet sich der Sorento PHEV? Der Kia Sorento PHEV 2026 ist ideal für Familien und Outdoor-Enthusiasten, die ein geräumiges, leistungsstarkes und vielseitiges SUV suchen. Die erhöhte Anhängelast und die umfangreiche Serienausstattung machen ihn zu einer attraktiven Wahl für Käufer, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen.