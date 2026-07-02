Lamborghini Urus SE Performante: Mehr Biss für den PHEV-SUV

Mit dem Urus spielt Lamborghini seit 2028 bei den Super-SUV mit. Seit dem Facelift 2024 gibt es ihn nur noch als PHEV. Jetzt bekommt diese SE-Version mit dem SE Performante eine noch extremere Variante an die Seite gestellt.

Etwas mehr Hybrid-Power Auch der Plug-in-Hybrid-Antrieb des neuen Urus SE Performante basiert auf dem bekannten 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor, der durch einen Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor unterstützt wird. Mit einigen Feinjustierungen legt die Systemleistung im Performante allerdings gegenüber dem normalen SE von 800 auf 812 PS und das maximale Drehmoment von 950 auf nun 1.000 Nm zu. Auf den Verbrenner entfallen davon 620 PS und 800 Nm, auf die E-Maschine 141 kW und 483 Nm.

Eine neue Getriebesoftware soll die Schaltzeiten weiter verkürzen. In Sachen Höchstgeschwindigkeit bringen die 12 PS allerdings keinen Vorteil: Mit weiterhin 312 km/h gehört der Urus aber zu den absolut schnellsten SUV-Modellen auf der Straße. Im Punkt Spurt reduziert sich die Zeit von 3,4 auf 3,3 Sekunden. Mit seiner 25,9 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie schafft der SE Performante sogar gut 60 Kilometer im rein elektrischen Modus, der bis zu 130 km/h erlaubt.

Carbonanteil und Abtrieb rauf, Gewicht runter Optisch setzt sich der Performante durch den verstärkten Einsatz von Carbonanbauteilen gegenüber seinem zivileren Bruder ab. Zu den zentralen Leichtbau-Maßnahmen zählen die neu entwickelte Motorhaube mit zentralem Power-Dome und großen S-Duct-Lufteinlässen sowie die Frontschürze mit größeren Lufteinlässen. Die Heckschürze bestückt Lamborghini mit einem noch größeren Diffusor. Hinzu kommen ebenfalls gewachsene Spoiler an der Dachkante sowie an der Heckklappe.

Die neuen Aeroanbauteile sollen den Abtrieb um 23 Prozent erhöhen und zudem den Luftwiderstand um drei Prozent reduzieren. In den mit neuen Carbon-Verbreiterungen akzentuierten Radläufen stecken neue 23-Zoll-Leichtmetallfelgen im Y-Speichen-Design. Lamborghini spricht auch von einem optimierten Leistungsgewicht, da die neuen Anbauteile sowie eine neue Akrapovic-Titan-Abgasanlage und weitere Detailarbeit die Masse um 32 Kilogramm reduzieren. Bei einem Leergewicht von dennoch 2.473 Kilogramm dürfte der spürbare Einfluss allerdings gering sein.

Für eine optimierte Straßenlage sorgen eine um 16 Millimeter verbreiterte Spur sowie ein neues Zweikammer-Luftfederfahrwerk, das die Karosseriebewegungen deutlich reduzieren soll und nebenbei auch Vibrationen schluckt, die wiederum dem Kabinenkomfort erhöhen. Eine neu kalibrierte Fahrdynamikregelung sorgt für ein weiteres Fahrspaß-Plus. Mehr Fahrspaß auf losem Untergrund verspricht der neu eingeführte Fahrmodus Rallye.

Cockpit aufgefrischt Das Cockpit des Performante punktet mit einer neu entwickelten Farb- und Grafikgestaltung. Die neuen Grafiken in den Anzeigen wurden vom Revuelto übernommen. Neu gestaltet wurden verschiedene Verkleidungen, die Sitze und das Armaturenbrett. Letzteres verfügt nun über eine vollständig neu entwickelte mechanische Schalterleiste. Hinzu kommen ein neuer, 12,3 Zoll großer Zentralbildschirm sowie ein exklusiv mit Carbon-Applikationen gestaltetes Lenkrad.

Das Auge des Betrachters erfreuen sollen neue Außenfarben. Giallo Crius, ein grelles Gelb, soll für Aufmerksamkeit sorgen. Verde Hydra matt – ein mattes Grün – steht eher für Eleganz.

Preise für den neuen Urus SE Performante nennt Lamborghini noch nicht. Da aber bereits der normale SE wenigstens 261.500 Euro kostet, dürfte der Performante deutlich darüber liegen. Bestellt werden kann ab sofort.