Land Rover Defender Modellpflege: Wird frischer, aber V8-Freunde werden weinen

Zur umfassenden Modellpflege für den Land Rover Defender zählen eine neue Ausstattung, neue Ausstattungspakete, neue Optionen sowie ein angepasstes Motorenportfolio.

Neue Ausstattungslinie Die neue Vertex getaufte Ausstattungslinie, die sich knapp unterhalb der X-Ausstattung positioniert, bringt neue Schürzen an Front und Heck, einen größer profilierten Kühlergrill, in Wagenfarbe lackierte Seitenschweller, einen schwarzen Dachkantenspoiler, gelbe Bremssättel sowie überarbeitete Nebelscheinwerfer mit. Die Radhäuser werden mit Leichtmetallfelgen in 20 oder 22 Zoll Durchmesser in verschiedenen Designs gefüllt. Zur Wahl stehen fünf Außenfarben, die optional mit schützenden Coatings kombiniert werden können.

Wählt der Defender-Kunde das neue Extended Exterior Pack, so erhält er neu gezeichnete Schürzen, einen Dachkantenspoiler sowie eine Reserveradabdeckung in Wagenfarbe. Ergänzend stehen spezielle Leichtmetallfelgen in 20 und 22 Zoll Durchmesser zur Wahl.

Nachgelegt wurde auch bei den Farben. Die Trophy Edition ist nun auch in "Santorini Black" erhältlich, der Defender Octa kann in "Woolstone Green" geordert werden, und für fast alle anderen Varianten ist "Namib Orange" neu zu haben.

Neues Sitz-Layout und neues Zubehör Mehr Variabilität im Defender 110 bringt die neue Sechssitzer-Konfiguration. Das 2+2+2‑Layout bringt zwei Kapitänssitze in die zweite Sitzreihe. Jeder Sitz bietet verbesserte Konturierung, Seitenwangen, individuelle Armlehnen, manuelle Neigungsverstellung und zwei Becherhalter am Boden hinter der Mittelkonsole.

Zum erweiterten Zubehörprogramm zählen neue, leistungsstarke Dachscheinwerfer, ein abschließbarer Heckträger mit 60 Liter Volumen sowie verschiedene Ausstattungspakete für Gelände- oder Stadteinsatz. Das Infotainmentsystem punktet mit einem neuen KI-basierten Sprachassistenten.

Das neue Motorenangebot Nachjustiert wurde das Antriebsangebot. Im Octa leistet der von BMW stammende 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit Mildhybridtechnik nur noch 537 PS und unverändert 750 Nm. Neue Emissionsvorschriften machten hier eine Leistungsreduzierung um 98 PS notwendig. Neu im Programm ist in der Version P380 der 3,0‑Liter‑Reihensechszylinder‑Turbobenzin‑Mildhybrid mit 380 PS und 550 Nm Drehmoment. Entfallen sind dagegen die Versionen P425, P500 und P525, die alle auf dem Fünfliter-V8 aufgebaut haben. Alle anderen Motoren sind unverändert erhältlich.

Die Preise für den aufgefrischten Defender starten ab 68.900 Euro und damit um 1.400 Euro höher als bislang.