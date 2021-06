Lamborghini Sian FKP37 1:1 Lego-Modell Kampfstier aus 400.000 Teilen

Im Jahr 2020 hatte Lego bereits ein Modell des Lamborghini Sian FKP37 im 1:8-Format in den Handel gebracht. Jetzt gibt es den italienischen Sportler auch eine Nummer größer – bzw. eher zwei Nummern größer. Der dänische Spielzeughersteller hat den giftgrünen V12-Renner in seinen originalen Dimensionen nachgebaut: 4,98 Meter lang, 2,10 Meter breit, 1,13 Meter hoch und 2.200 Kilogramm schwer.

Verantwortlich für die Entstehung des Klemmbaustein-Lambos ist die Werkstatt für Spezial-Projekte im tschechischen Kladno. Hier haben 15 Lego-Designer in den letzten Monaten einen detailgetreuen Bauplan zur Kopie des Autos entwickelt. Alleine in den Entwicklungsprozess flossen 5.370 Arbeitsstunden. Um den Sian dann schließlich im 1:1-Format auf seine vier Rädern zu stellen, vergingen noch einmal 3.290 Stunden.

Der Aufbau entwickelte sich zu einem wahren Mammut-Projekt. Insgesamt stecken 400.000 Lego-Technic-Teile in dem Modell. Zum Vergleich: Die 1:8-Version des Lambos setzt sich gerade einmal aus 3.626 Elementen zusammen. Beim großen Bruder verwendeten die Designer 154 unterschiedliche Komponenten aus dem Technic-Baukasten. 20 davon mussten speziell für das Sian-Projekt angefertigt werden.

Schutzschicht durch Lambo-Lackierer

Um die Außenhaut zu formen und eine möglichst geschlossene Fläche zu erhalten, wurden Technic-Paneele zu sechseckigen Elementen zusammengesetzt und versetzt nebeneinander angeordnet. Auch die Leuchteinheiten hinten und vorne wurden aus Technic-Bausteinen geformt. LED-Lämpchen bringen die transparenten Plastiksteinchen zum strahlen. Nur die 20-Zoll-Räder im "Aesir"-Design bestehen nicht aus Lego. Sie wurden vom originalen Auto ausgeliehen.

Lego Auch im Innenraum wurde der Lamborghini Sian detailgetreu nachgebaut.

Sehr detailgetreu haben die Lego-Bauer auch den Innenraum ausgearbeitet. Das Lenkrad ist unten abgeflacht und trägt wie das originale Vorbild neben dem Markenlogo noch eine italienische Flagge. Am Armaturenbrett sind Lüftungsdüsen und Knöpfe zu erkennen. Auch die Sportsitze mit ihren breiten Seitenwangen wurden dem richtigen Sian nachempfunden.

Normalerweise bleichen überdimensionale Ausstellungsstücke aus Lego durch das Sonnenlicht schnell aus. In diesem Fall ließ der Spielzeughersteller ein paar Lackierer aus dem Lamborghini-Werk in Sant'Agata Bolognese anreisen, die das komplette Modell per Airbrush-Technik mit einem speziellen UV-Schutzlack überzogen. So haben Betrachter lange Freude an dem überdimensionalen Spielzeug.

Fazit

Der Detailgrad des Lego-Modells lässt den Betrachter staunend zurück. Die kantige Form des Kampfstiers passt perfekt zum eckigen Charakter der Plastikstein-Bausätze. Doch spätestens wenn beim Original der 6,5-Liter-V12-Sauger mit 785 PS zum Leben erweckt wird, kann das statische Pendant aus Lego nicht mehr mithalten.