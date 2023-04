Lexus LC Modelljahr 2024 Ultimate Edition krönt Modellpflege

Der Lexus LC hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Bereits im Sommer 2017 kam er auf den Markt. Seitdem ist Toyotas Edelmarke bestrebt, ihre große Coupé- und Cabrio-Baureihe mit regelmäßigen Modellpflege-Maßnahmen frisch zu halten. Auch zum Modelljahr 2024, das ab Mai 2024 zu den Händlern rollt, erhält der Lexus LC Modernisierungen in mehreren Bereichen – und eine neue Sonderserie, die nahelegt, dass die Baureihe ihrem Karriereende entgegenreitet.

Dabei erhält der Lexus LC nur marginale Design-Änderungen. Modifizierte Außenspiegelgehäuse schaffen Platz für neue Kameras, mit deren Hilfe sich ein Panoramabild der Umgebung darstellen lässt, und sollen die Windgeräusche reduzieren. Bei Autos mit Sportpaket bestehen die Schwellerverkleidungen fortan aus Carbon. Die verfügbaren 20- und 21-Zoll-Räder erhalten andere Formen und Finishes. Zudem ergänzen die neuen Lackierungen "Heat Blue Contrast Layering", ein mehrschichtiger Blauton, und die Kupferfarbe "Sonic Copper" die Farbpalette.

Neues Touchscreen-Infotainment

Auch im Innenraum gibt es neue Farben und Materialien: Auf Wunsch rüstet Lexus das LC-Interieur in den Zweifarb-Kombinationen Blau/Weiß und Schwarz/Rot ein. Die zentrale Neuerung betrifft allerdings das Infotainment-System: Lexus rangiert im LC das alte Touchpad-System mit Zehn-Zoll-Monitor aus. An dessen Stelle rückt ein 12,3 Zoll großer und näher zum Fahrerplatz gerückter Touchscreen mit cloudbasierter Echtzeit-Navigation.

Der Wegfall des Touchpads schafft Platz auf der Mittelkonsole, wo sich nun neben dem Automatik-Wählhebel einige Schalter für zentrale Funktionen befinden. Das System versteht künftig Spracheingaben, die auf dem Kommando "Hey Lexus" aufbauen, und bindet Smartphones über Apple Carplay und Android Auto (Letzteres nur per Kabel) ein. Über die Lexus-Link-Smartphone-App lassen sich gewisse Funktionen aus der Ferne bedienen.

Umfangreicher bestücktes Assistenzpaket

Zusätzlich polstert Lexus das Assistenzpaket auf. Das "Lexus Safety System +" enthält einen Kreuzungs-Abbiege- sowie einen Notlenk-Assistenten. Der Frontkollisionswarner erkennt nun auch Radler und Radlerinnen. Zudem passt der Lexus LC die Geschwindigkeit auf Wunsch automatisch ans Tempolimit, an das vorausfahrende Fahrzeug oder an die Streckenführung an.

Aber auch an der LC-Hardware hat Lexus Hand angelegt. Coupé und Cabrio verfügen künftig über neu abgestimmt Federn und Dämpfer, geänderte Radaufhängungen sowie modifizierte Stabilisatoren. Obendrein haben die Japaner Lenksäule und -getriebe, die Radnaben samt deren Lager und den Motor anders an die Karosserie angebunden. Überarbeitet wurden zudem das Brake-by-Wire-System und die Zehn-Gang-Automatik, während sich unter den Fahrmodi nun eine Experten-Einstellung befindet, bei der die Traktionskontrolle ausgeschaltet wird, um mit dem Lexus LC driften zu können.

Die Modellpflege wirkt sich sowohl beim Coupé als auch beim Cabrio und bei beiden Antriebsvarianten aus. Während beim Motor des LC 500 mit seinem 464 PS und maximal 530 Newtonmeter starken Fünf-Liter-V8-Sauger alles beim Alten bleibt, erhält die Hybridversion LC 500h neue Batteriezellen. Sie verfügen über eine höhere Kapazität, was dem Ansprechverhalten und Beschleunigungsvermögen des Antriebs zugutekommen soll. An den technischen Daten (264 kW / 359 PS Systemleistung) des Hybridantriebs mit 3,5-Liter-V6-Benziner ändert sich jedoch nichts.

Ultimate Edition ab September

Den LC 500 bietet Lexus ab September 2023 auch in der Ultimate Edition an. Hier weist der Motor eine andere Abstimmung auf, die Drehvermögen, Sound und Beschleunigungsverhalten verbessern soll. Feintuning erhält auch das Hinterachs-Differenzial, um die Traktion zu optimieren.

Bei der Ultimate Edition kombinieren die Japaner eine mattweiße Lackierung mit schwarzen Anbauteilen: Vorn erhalten unter anderem der Kühlergrill, eine Zierleiste und die Scheinwerfer-Einfassungen die dunkelste aller Farben. An den Seiten der Frontschürze finden sich kleine Luftleitelemente in Wagenfarbe. Schwarz sind ebenfalls die Außenspiegelgehäuse, die Heckleuchten, der untere Heckschürzeneinsatz, die Auspuffblenden und der Carbon-Heckflügel, den aber nur das Coupé erhält.

Als Kontrast zum Außen-Design erhält der Lexus LC 500 in der Ultimate Edition einen tiefblauen Innenraum. Auf dem Armaturenbrett und an den Türinnenverkleidungen zeigt sich Alcantara, während die Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "Limited Edition" bedruckt sind. Hinzu kommt eine vor dem Automatik-Wählhebel positionierte Aluminium-Plakette mit der Seriennummer, wobei Lexus bislang nicht kommuniziert, auf wie viele Exemplare die Ultimate Edition limitiert ist und was ein Exemplar kosten soll.

Fazit

Es ist gar nicht mal so wenig Feinschliff, den Lexus dem LC zum Modelljahr 2024 gönnt. Detailänderungen gibt es in vielen Bereichen. Und zudem die neue Sonderserie Ultimate Edition, die einen geschärften V8-Motor mit einer exklusiven Farbkombination beim Ex- und Interieur garniert.