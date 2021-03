MAN TGE 4x4 mit Raupenantrieb Der kommt fast überall hin

MAN hat in Österreich einen Transporter für bisher undenkbare Einsätze vorgestellt. Der TGE 3.180 4x4 Kombi ist mit speziellem Raupenantrieb ausgestattet.

Die Initiative für den Umbau ist von zwei Van-Verkäufern im österreichischen Bundesland Tirol ausgegangen. Der Umbau eines normalen Straßentransporters hin zu einem Off-Road-Wunder wurde von der Niederlassung MAN Truck & Bus in Innsbruck umgesetzt. Der Raupen-Kit kommt vom Anbieter TrackSystems, der seinen Sitz ebenfalls in Tirol hat.

Einfach wie ein Reifenwechsel

Der Umbau auf den Raupenantrieb dauert nur rund eine Stunde. Die Montage bzw. Demontage erfolgt wie ein Radwechsel; es ist nicht erforderlich, eine Spezialwerkstatt aufzusuchen. Eine Adapterplatte, die mit den Original-Radbolzen fixiert wird, stellt die Verbindung zu den Achsen her. Durch den einfachen Umbau ist es möglich, den Transporter im Sommer auf normale Räder zu stellen und im Winter dann mit Raupen auszurüsten. Das Mehrgewicht gegenüber der regulären Ausstattung mit Reifen beträgt circa 300 Kilogramm. Die Breite des TGE wächst auf 2,40 Meter an.

MAN Der MAN TGE lässt sich ohne großen Aufwand von Rad- auf Raupenantrieb und zurück umbauen.

Im Gelände schafft der Raupenantrieb 25 bis 50 km/h und ist dabei meist im ersten bis dritten Gang der für diesen Einsatz empfohlenen Acht-Gang-Wandlerautomatik unterwegs. Dank des um rund drei Zentimeter höher gelegten Seikel-Fahrwerks verfügt der Raupen-Transporter auch über genügend Bodenfreiheit, um seinen Aufgaben im extremen Gelände nachzukommen. Gebremst wird der Raupenantrieb über die serienmäßigen Scheibenbremsen; hier ist ebenfalls keine Anpassung erforderlich. Auf der Straße darf der umgerüstete Raupen-TGE allerdings nicht fahren. Dafür braucht er dann seine Reifen zurück.

Für alle Karosserievarianten möglich

Eingesetzt werden kann der hochgeländegängige Transporter zum Beispiel von Skilift-Betreibern in Gebirgsregionen. Da es sich um einen TGE Kombi mit insgesamt acht Sitzplätzen plus Fahrerplatz handelt, kann der Transporter sowohl Personen als auch Güter befördern. Abgelegene Almen auch im Winter zu beliefern oder Gäste komfortabel zu ihrem eingeschneiten Alpenhotel zu bringen, das wird mit dem Raupen-TGE möglich. Der Umbau ist auf die komplette Fahrzeugpalette anwendbar, also lassen sich zum Beispiel auch ein Kastenwagen oder eine Doppelkabine mit Pritsche damit ausstatten. Preise für den Umbau nennt MAN nicht.

Fazit

Engagierte MAN-Verkäufer in Österreich haben einen Raupenumbau für den MAN TGE initiiert. Der Umbau soll so leicht wie ein Reifenwechsel sein. Mit Raupen wird der Transporter extrem geländegängig.