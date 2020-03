Mazda RX-Vision GT3 Concept Virtuelle Wankel-Rakete

Die Hoffnungen, Gerüchte und Erwartungen rund um einen neuen Sportwagen von Mazda sind groß. Bereits 2015 hatte der Hersteller auf der Tokio Motor Show das RX-Vision Concept vorgestellt. Ein langschnäuziger Feger mit 400 Wankel-PS und Turboaufladung. Wenig später hieß es aus Unternehmenskreisen: Grünes Licht für einen RX-9, Markteinführung im Januar 2020. Dieser Zeitpunkt ist nun verstrichen, einen RX-9 haben wir allerdings nicht zu sehen bekommen. Mazda schiebt daher ein Trostpflaster nach. Ein digitales.

Gran Turismo / Mazda Schon in den ersten Entwürfen zeichnet sich ab: Die Form des RX-Vision ist sehr gefällig.

Über den Rennsport-Simulator Gran Turismo Sport (verfügbar für die Spielekonsole Playstation 4), lassen sich offiziell FIA-lizenzierte Rennserien austragen. Spieler können sogar gegen eine von Lewis Hamilton vorgelegte Runde antreten. Mazda stockt nun die virtuelle Garage um das RX-Vision GT3 Concept auf. Ab Mai soll die Wankel-Flunder verfügbar sein.

562 PS und wenig Gewicht

Im Vergleich zum realen Concept-Car macht die GT3-Version naturgemäß auf dicke Rennsport-Hose. Ein wuchtiger Kohlefaser-Flügel ziert das Heck, dem auch ein großzügiger Diffusor platziert wurde. Vorne presst ein Splitter den RX-Vision GT3 auf den Pixel-Asphalt. Radhaus-Entlüftungen im Kiemen-Look verleihen dem Mazda eine aggressive Note, mehr noch zahlen darauf allerdings die Sidepipes hinter den Vorderrädern ein. Dem Wankelmotor sprechen die Japaner eine Leistung von 562 PS zu, das Gewicht wird mit 1.250 Kilo angegeben. Demnach muss jedes PS nur rund 2,2 Kilo anschieben – damit sollte es auf der Mattscheibe ordentlich voran gehen.

Gran Turismo / Mazda Kiemen, Sidepipes, kurze Überhänge und ein riesiger Kohlefaser-Flügel - das ist der Stoff, aus dem Sportwagen-Träume gemacht sind.

Fakt ist aber: So einen Mazda Sportwagen mit kurzen Überhängen, flacher Linie und Turbo-Wankel – den wollen wir nicht nur mit einem Plastik-Controller in der Hand bewegen können. Da gehören unsere Hände schon an ein echtes Lenkrad. Also Mazdas, wenn ihr das lest – wir würden den RX-9 immernoch gerne nehmen. Nur zur Info. Das real existierende Concept Car "RX-Vision" können Sie sich oben in der Bildergalerie anschauen.

Fazit

An jeder Sage ist doch immer ein Funken Wahrheit, heißt es. Wenn dieser Funken im Falle des RX-Vision GT3 Concept am Ende "RX-9" heißt und beim Händler steht, wären wir ziemlich angetan. Bis dahin zirkeln wir eben den digitalen Vorboten über den Bildschirm.