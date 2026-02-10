Mercedes-AMG C53 Erlkönig: Scharfer Sechser statt Power-Vierer

Mit dem Start der aktuellen Mercedes C-Klasse, Baureihe W206, Mitte 2021, wurden AMG-Fans ausschließlich mit Vierzylinder-Antriebskonfigurationen bedient. Der kleine AMG, der C43, setzt auf den M139-Zweiliter-Turbo-Vierzylinder aus der A-Klasse. Der bringt 310 PS und maximal 500 Nm an den Start. Zudem bietet er Allradantrieb und mit Spurtzeiten von bis zu 4,3 Sekunden und 250 km/h Topspeed adäquate Fahrleistungen. Dennoch ist es eben nur ein Vierzylinder. Aus dem C-Klasse-Angebot ist er aktuell verschwunden.