Mittelklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

Mercedes-AMG C53 Erlkönig: Scharfer Sechser statt Power-Vierer

Mercedes-AMG C53 Erlkönig
Scharfer Sechser statt Power-Vierer

Bei Mercedes steht 2026 das Facelift der C-Klasse an. Für AMG-Fans bringt das endlich die ersehnte Ablösung der Vierzyinder-Power-Versionen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.02.2026
Erlkönig Mercedes C-Klasse Facelift AMG C53 T-Modell
Foto: Stefan Baldauf

Mit dem Start der aktuellen Mercedes C-Klasse, Baureihe W206, Mitte 2021, wurden AMG-Fans ausschließlich mit Vierzylinder-Antriebskonfigurationen bedient. Der kleine AMG, der C43, setzt auf den M139-Zweiliter-Turbo-Vierzylinder aus der A-Klasse. Der bringt 310 PS und maximal 500 Nm an den Start. Zudem bietet er Allradantrieb und mit Spurtzeiten von bis zu 4,3 Sekunden und 250 km/h Topspeed adäquate Fahrleistungen. Dennoch ist es eben nur ein Vierzylinder. Aus dem C-Klasse-Angebot ist er aktuell verschwunden.

Aus zwei mach eins, aus vier mach sechs

Einziger AMG-Vertreter ist derzeit der C63. Aber auch der setzt ausschließlich auf den M139-Vierzylinder. Für überlegene Power sorgt im E-Performance-Hybridantriebstrang ein zusätzlicher Elektromotor....

