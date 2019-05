Wer im bereits bestellbaren Mercedes-AMG CLA 35 4Matic-Konfigurator die richtigen Pfade geklickt hat, landete beim AMG Night Package, das wohl versehentlich mit einem Bild vom noch nicht präsentierten Mercedes-AMG CLA 45 4Matic geschmückt wurde.

Der 45er unterscheidet sich optisch vom 35er offensichtlich nur durch seine Vierrohr-Abgasanlage sowie neu gezeichnete Leichtmetallfelgen mit Fünf-Doppelspeichen-Design. Unsichtbar, aber spürbar dürfte die weitere Leistungssteigerung des Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotors auf 388 PS sein. In der S-Version soll der CLA 45 AMG sogar 422 PS an den Start bringen. Der 35er kommt nur auf 306 PS. In den Handel kommt der 45er im dritten Quartal 2019.