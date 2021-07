Mercedes Citan/T-Klasse (2021/2022) Kleiner Mercedes-Van mit Kangoo-Genen

Das kleinste Nutzfahrzeug im Mercedes-Programm ist der Citan, den der Autobauer quasi als Ableitung des Renault Kangoo anbietet. Diese Nähe zum französischen Basismodell wurde dem Citan der ersten Generation von vielen Kunden angekreidet. Im August 2019 hatte Mercedes verkündet, sein Engagement bei den kleinen Vans fortzuführen und dabei erneut auf den Kooperationspartner Renault-Nissan zu setzen. Allerdings soll der neue Van deutlich mehr Mercedes sein. Zudem wird die neue Baureihe gesplittet.

Neben dem Citan, der sich mit seiner Ausstattung vor allem an Gewerbekunden und Handwerker wendet, werden die Schwaben den kleinen Van auch in einer Pkw-Variante an den Start bringen, die dann auf einen neuen Namen hören wird. Die Mercedes T-Klasse soll an die Bedürfnisse von Privatkunden angepasst werden.

Neuer Citan/T-Klasse wird ein echter Mercedes

"Der neue Citan wird eine vollumfängliche Neuentwicklung und schon beim ersten Hinsehen ein klar als Mercedes-Benz erkennbares Fahrzeug sein. Wir werden dem Nachfolgemodell unseres Small Vans eine markentypische Identität mit auf den Weg geben", so Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans, vor einigen Monaten.

Den neuen Citan/T-Klasse gibt es dann auch in einer rein elektrischen Variante EQT. Noch vor den konventionell angetriebenen Modellen launcht Mercedes die Elektro-Version im Rahmen seiner "Electric first”-Strategie. Im Mai 2021 hatte Mercedes mit dem Concept EQT eine seriennahe Studie vorgestellt.

Bereits vor Monaten hat unser Erlkönig-Jäger einen noch getarnten Prototyp erwischt. Dieser zeigt einen Kühlergrill mit drei dicken Querlamellen im Stil des Mercedes Sprinter. Mittig, hier noch abgeklebt, prangt der große Mercedes-Stern. Am Prototyp sind zwei seitliche Schiebetüren zu erkennen sowie asymmetrisch senkrecht geteilte Hecktüren. Aber auch eine Version mit großer Heckklappe kommt, wie am zweiten Prototypen zu sehen ist. Das Dach lässt sich optional mit einer Reling bestücken.

Mercedes Citan und T-Klasse mit analogem Cockpit

Um einem Eindruck vom Innenraum zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf das Cockpit der Studie, die ebenfalls zeigt, dass EQT beziehungsweise T-Klasse eigentlich französische Gene haben. Anstelle des klassischen MBUX-Layouts, mit dem inzwischen alle Mercedes-Modelle ausgerüstet sind, gibt's eine mühsam aufgebrezelte Renault-Einrichtung. Wir denken uns die weißen Oberflächen und blauen Akzente weg und fertig ist das Standard-EQT-Cockpit. Weil die Instrumente analog bleiben (müssen), versammelt sich die gesamte MBUX-Intelligenz auf dem sieben Zoll großen Touchscreen – auch beim Citan und der T-Klasse.

In Sachen Antrieb orientiert sich Mercedes sicher für den EQT beim Renault Kangoo Rapid E-Tech Electric. Der kommt auf eine Reichweite von 265 WLTP-Kilometern und verfügt über einen 44 kWh großen Akku im Unterboden sowie einen 75 kW starken E-Motor auf der Vorderachse. Auch bei den Modellen mit Verbrennungsmotoren orientiert man sich bei den Franzosen und dem neuen Kangoo. Diese Fraktion bietet einen 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 100 und 130 PS sowie einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 95 PS auf. Der Selbstzünder könnte auch in weiteren Leistungsstufen an den Start gehen. Etwas später folgt der elektrisch e-Citan.

Gebaut werden Citan und T-Klasse bei Renault im französischen Werk Maubeuge. Der Marktstart für den Citan ist der Herbst 2021, die T-Klasse folgt im Frühjahr 2022.

Fazit

Mercedes legt zum zweiten Mal den Citan und zum ersten Mal die T-Klasse auf. Beiden Vans, sowohl der Handwerker- als auch der Personen-Transporter, kommen als Elektro-Versionen. Dabei nutzt Mercedes die Kooperation mit Renault und modelliert den Kangoo und dessen E-Version zu einem Mercedes. Dieser kann aber seinen Plattformspender – trotz aller Versuche von Mercedes, den Modellen einen eigenen Touch zu verleihen – nicht verhehlen.