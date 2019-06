Mercedes EQE (2021) Elektro-E-Klasse mit 600 km Reichweite

Das Elektromodell haben Insider gegenüber der britischen Autocar bestätigt, zuvor hat das chinesische Ministerium für Information und Technologie Details zu dem intern V295 genannten Modell Preis gegeben.

Von der A-Klasse bis zum Maybach

Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer Das erste Modell der EQ-Baureihe ist der EQC. Das Modell basiert noch auf der EVA I-Plattform.

Mit dem Mercedes EQE folgt Mercedes seiner Strategie zu den bekannten konventionell angetriebene Modellen eine Elektro-Version gegenüber zu stellen. So ist bereits der Mercedes EQC auf der EVA I-Plattform am Start, das Modell entspricht dem GLC-SUV. Es folgen auf EVA I der EQV (V-Klasse) sowie auf einer neuen Plattform (EVA II oder MEA) die Modelle EQA (A-Klasse), EQB (GLB) und EQS (S-Klasse). Als weiteres Modell kommt noch der bei Geely in China gebaute EQ Smart dazu. Ebenfalls in der Planung: Zwei große SUV. Ein Modell in den Dimensionen des GLE sowie ein weiteres als GLS. Letztere könnte als Maybach-SUV an den Start gehen.

Doch zurück zum Mercedes EQE. Die Elektro-E-Klasse wird kleiner als das Pendant mit konventionellem Motor ausfallen, dafür im Innenraum Platz wie in einer S-Klasse bieten. Möglich macht das unter anderem auch das Flachboden-Konzept des Modells, bei dem die Batteriepacks trotzdem zwischen den Achsen und im Bereich der hinteren Sitzanlage untergebracht werden. Die neue Plattform erlaubt zudem noch den Einsatz von Aluminium zur Gewichtsreduzierung.

EQE aerodynamischer als E-Klasse

Optisch orientiert sich der EQE natürlich an dem aktuellen Style der Baureihe, entsprechend ist der Grill ausgeformt. In der Seitenansicht gesellen sich dann noch Stilelemente des CLS dazu. Insgesamt sollte der EQE deutlich aerodynamischer geformt sein, als die E-Klasse. Ein aktives Fahrwerk trägt dazu bei.

Unter dem Blech spendiert Mercedes dem Modell Elektromotoren, die auf die Vorder- bzw. die Hinterachse wirken. Allradantrieb ist damit gesetzt, vielleicht gibt es auch eine reine Heckantriebsversion ab 2022. Allradlenkung gehört ebenfalls dazu, wie ein autonomer Fahrmodus nach Level 3. Außerdem dürften die Sicherheitsfeatures, die in d r neuen ESF-Studie gezeigt wurden, dazukommen.

Zu den Leistungsdaten gibt es nur Spekulationen: Die Reichweite dürfte über 600 Kilometer betragen, der Output bei mehr als 400 PS und 750 Nm liegen. Gebaut wird der Mercedes EQE wie der EQS in dem neuen Mercedes-Werk „Factory 56“ in Sindelfingen.

Mercedes EQC: Die erste Fahrt mit dem EQC 400 Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 1/21 Im silbernen EQC durch Oslo. Los geht es ganz bewusst nicht mit prall gefülltem Akku. 75% oder rund 300 Kilometer Reichweite müssen reichen. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 1/21 Im silbernen EQC durch Oslo. Los geht es ganz bewusst nicht mit prall gefülltem Akku. 75% oder rund 300 Kilometer Reichweite müssen reichen. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 2/21 Wir wählen einen silbernen, nicht die zum Start verfügbare Version 1886, und auch keinen mit Designo-Interieur. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 3/21 So oder so gilt: Wer mit einer aktuellen A-Klasse klar kommt, hat auch den EQC schnell im Griff. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 4/21 Neu sind die E-Mobilitätsanzeigen auf dem großen MBUX-Touchscreen. Trotz strenger Geschwindigkeitsbegrenzungen in Norwegen: Weniger als 20 kWh wollte der Bordcomputer nicht als Durchschnittsverbrauch rausrücken. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 5/21 Die "Reichweiten-Kartoffel" zeigt, wie weit der EQC fahren könnte, würde man die Akku-Kapazität komplett ausreizen. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 6/21 Die Platzverhältnisse im Wagen sind luftig, aber keinesfalls üppig. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 7/21 Selbst wer zu viert reist,muss nicht sparsam packen. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 8/21 Norwegen ist Elektroautoland. Ladesäulen gibt sogar in der Pampa an fast jeder Ecke. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 9/21 Rund 12% der Autos in Norwegen fahren elektrisch. Mildes Tempo beim Verkehr, niedrige Strompreise dank Wasserkraft und ... Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 10/21 ... massive steuerliche Förderung helfen etwas nach. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 11/21 Wir docken den Mercedes an, in 40 Minuten soll er am DC-Lader von zehn auf 80 Prozent Batteriekapazität nachladen. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 12/21 Zugebaut: Unter Plastik steckt der doppelt entkoppelte Hilfsrahmen mit dem vorderen, von ZF gebauten E-Motor sowie der gesamten Batteriesteuerung. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 13/21 Bald schlängelt sich die Straße über Hügel und durch Flusstäler. Hier kann der EQC zeigen, was an guter alter Fahrzeugtechnik in ihm steckt. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 14/21 Ein Fahrwerk mit Stahlfedern vorn und niveauregulierender, luftgefederter Hinterachse hinten. So schwebt der Elektro-Crossover zwar nicht S-Klassen-sänftig über den Asphalt, bleibt jedoch stets geschmeidig. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 15/21 Das fühlt sich schon mal gut an. Zudem bleibt der EQC zuverlässig in der Spur, wenn das Kurvengeläuf engmaschiger und die Fahrweise etwas engagierter wird. Dabei helfen der sehr tiefe Schwerpunkt durch den 650 kg schweren Akkupack im EQC-Keller sowie die feinfühlige Lenkung. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 16/21 Angenehmes Ansprechen, wenig Bewegung um die Hochachse, das passt. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 17/21 Wenn er dürfte, könnte der E-Mercedes in 5,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten oder mit 180 km/h über die Bahn bügeln. Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 18/21 auto motor und sport-Redakteur Heinrich Lingner kam mit dem EQC gut klar: "Gute Reichweite, angenehmer Komfort, kräftiger Antrieb – beim EQC wurde vieles richtig gemacht!" Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer 19/21 Der Bremsassistent des EQC reagiert selbstständig auf stehende oder querende Fußgänger, bzw. Radfahrer. Daimler 20/21 Der EQC steht auf einer modifizierten GLC-Bodengruppe. Die bietet keinen Platz für ein durchgängiges Akku-Pack. Daimler 21/21 Verkaufsfreigabe: Seit Anfang Mai rollt der EQC im Mercedes-Benz Werk Bremen vom Band.

Fazit

Konsequent geht Daimler den Weg, den erfolgreichen Modellen mit konventionellem Antrieb eine Elektroversion gegenüber zu stellen. So macht es aktuell auch Volkswagen. Die neue Plattform erlaubt es offenbar, die Batteriepacks so platzsparend zwischen den Achsen zu platzieren, dass eine flache Silhouette entstehen kann. Wie das funktioniert, hat Tesla mit dem Model S bereits hinreichend bewiesen.