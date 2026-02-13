Mercedes im Militär-Modus: Arocs und Zetros Allrad-Zugmaschinen für die richtig harten Jobs

Auf der World Defense Show in Riad (Saudi-Arabien) hat Daimler Truck Anfang Februar einen Ausschnitt seines militärischen Lkw-Portfolios gezeigt. Dabei standen zwei Offroad-Schwergewichte im Mittelpunkt: der Mercedes-Benz Zetros 4051 AS 6x6 und der Mercedes-Benz Arocs 4663 AS 8x8. Beide Fahrzeuge sind für Einsätze in heißen, sandigen Regionen ausgelegt und erledigen klassische militärische Logistikaufgaben.

Offroad-Sattelschlepper mit Schlafplatz Der ausgestellte Zetros 4051 AS 6x6 ist als Sattelzugmaschine für den Transport von Rad- und Kettenfahrzeugen konzipiert. Das Haubenfahrzeug bietet Platz für drei Personen sowie eine Schlafgelegenheit. Angetrieben wird es vom Reihensechszylinder OM 460 in Euro-V-Ausführung mit 375 kW beziehungsweise 510 PS, kombiniert mit einem Allison-Automatikgetriebe inklusive Retarder. Zum Ausstattungsumfang zählt das Transportladesystem TLS 2.25 mit Doppelwinde, ausgelegt für Lasten bis 70 Tonnen. Differenzialsperren an allen Achsen, eine Reifendruckregelanlage sowie große Böschungs- und Rampenwinkel sichern die Traktion im Gelände. Der 780 Liter fassende Dieseltank ist auf lange Einsatzreichweiten ausgelegt. Als Sattelzugmaschine sind Gesamtzuggewichte von bis zu 120 Tonnen möglich.

Daneben zeigte Mercedes-Benz Special Trucks den Arocs 4663 AS in 8x8-Konfiguration. Die vierachsige Schwerlast-Zugmaschine bringt es auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 46 Tonnen und erreicht ein Gesamtzuggewicht von bis zu 250 Tonnen. Sie wird unter anderem als Panzerzugmaschine eingesetzt. Für Bergungs- und Verladeaufgaben ist eine Doppelseilwinde installiert. Angetrieben wird der Arocs vom 15,6 Liter großen OM 473 mit 460 kW beziehungsweise 625 PS und einem maximalen Drehmoment von 3.000 Nm. Die Kraftübertragung übernimmt das automatisierte Powershift-3-Getriebe. Optional ist eine Turbo-Retarder-Kupplung erhältlich, die eine verschleißarme Kraftübertragung auch unter hoher Last ermöglicht. Eine Reifendruckregelanlage und zuschaltbare Differenzialsperren erhöhen die Geländegängigkeit. Der Kraftstofftank fasst 1.190 Liter. In der Kabine finden neben dem Fahrer fünf weitere Personen Platz.

Arocs mit 250 Tonnen Zuggesamtgewicht Neben den Fahrzeugen selbst machte Mercedes auch Werbung für deren Produktion. So gebe es hohe Fertigungskapazitäten in den Werken Wörth am Rhein und Molsheim, aber auch die Möglichkeit zur CKD-Montage in Kundenländern. CKD steht für "Completely Knocked Down". Gemeint ist die vollständig zerlegte Lieferung eines Fahrzeugs in Einzelteilen oder Baugruppen zur Endmontage im Bestimmungsland. Im militärischen Nutzfahrzeugbereich kommt CKD häufig zum Einsatz, weil die Käufer-Staaten industrielle Beteiligung fordern und Wartungs- sowie Ersatzteilstrukturen im eigenen Land aufbauen wollen. In Saudi-Arabien erfolgt die lokale Endmontage gemeinsam mit dem Partner JIPCO in einem Joint Venture.

Erst im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Special Trucks das militärische Programm erweitert und eine neue 8x8-Variante des Zetros angekündigt. Der Vierachser wird in zwei Ausführungen angeboten: entweder mit zwei gelenkten Vorderachsen und zwei Hinterachsen oder mit einer gelenkten Vorderachse sowie drei Hinterachsen, wobei die hinterste Achse ebenfalls lenkbar ist. Beide Versionen sind als Sattelzugmaschine oder als Trägerfahrzeug erhältlich. Die Nutzlast steigt auf bis zu 25 Tonnen, der verlängerte Rahmen schafft zusätzlichen Raum für missionsspezifische Aufbauten. Auch hier kommt der OM 460 zum Einsatz, mit bis zu 375 kW und 2.300 Nm Drehmoment.