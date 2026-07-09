Mercedes legt eine besonders exklusive G-Klasse auf – aber nicht für uns.

Mercedes und AMG erweitern die G-Klasse um ein besonders exklusives Sondermodell. Die neue Mercedes-AMG G 63 Mirage Edition ist weltweit auf lediglich 35 Exemplare limitiert. Technisch bleibt der Luxus-Offroader fast unverändert, optisch setzen die Schwaben jedoch auf eine außergewöhnliche Lackierung und unzählige individuelle Manufaktur-Details.

Inspiriert von einer Fata Morgana in der Wüste Namensgeber der Mirage Edition ist die Fata Morgana – ein optisches Phänomen, das in heißen Wüstenregionen durch unterschiedlich warme Luftschichten entsteht. Entfernte Objekte wirken dabei wie Wasserflächen oder scheinen ihre Form zu verändern. Genau diesen Effekt soll auch die exklusive Lackierung erzeugen.

Mercedes verwendet dafür erstmals den speziell entwickelten Manufaktur Made to Measure Farbton "Verde Silver Magno", dessen Erscheinungsbild je nach Sonneneinstrahlung, Blickwinkel und Umgebung unterschiedlich wirkt. Mal schimmert die Oberfläche silbern, mal leicht grünlich und verleiht dem kantigen Geländewagen eine ungewöhnliche Tiefe. Und damit ist auch klar, wer in den exklusiven Genuss des neuen Sondermodells kommen wird: Die Mirage Edition ist ausschließlich für Kunden im Nahen Osten erhältlich.

Mercedes beschreibt das Konzept mit dem Slogan: "In der Wüste ist nicht alles eine Illusion. Manchmal wird eine Fata Morgana Realität."

Zahlreiche exklusive Design-Details Neben der speziellen Lackierung erhält die Mirage Edition weitere individuelle Ausstattungsmerkmale:

aufwendig geschmiedete 22-Zoll-AMG-Kreuzspeichenräder in Tech Gold

farblich abgestimmte Schutzleisten an der Karosserie

exklusiver Reserverad-Einsatz mit der Gravur "1 of 35"

Innenausstattung in Platinum White

Haltegriff auf der Beifahrerseite mit "Mirage Edition"-Schriftzug Unter der Haube verzichten die Verantwortlichen allerdings auf technische Änderungen. Die Mirage Edition basiert vollständig auf dem aktuellen Mercedes-AMG G 63. Damit arbeitet weiterhin der bekannte 4,0-Liter-V8-Biturbo mit Mildhybrid-Technik und rund 585 PS (850 Nm Drehmoment) unter der kantigen Haube. Dazu gibt es permanenten Allradantrieb mit variablen Sperren und das AMG Performance Fahrwerk.

Ausschließlich für den Nahen Osten Mercedes richtet das Sondermodell gezielt an den Markt im Nahen Osten, wo luxuriöse Geländewagen traditionell besonders gefragt sind. Modelle wie der Toyota Land Cruiser oder die G-Klasse genießen dort seit Jahrzehnten Kultstatus. Eine Vermarktung in Europa oder Nordamerika ist derzeit nicht geplant. Aufgrund der extrem geringen Stückzahl dürfte die Mirage Edition allerdings schnell in Sammlungen verschwinden und langfristig deutlich an Wert gewinnen. Auf den Straßen oder gar Pisten dieser Welt wird man ihn wohl kaum entdecken können

Einen offiziellen Verkaufspreis nennt Mercedes-Benz bislang nicht. Zum Vergleich: Der reguläre Mercedes-AMG G 63 startet bei uns ab rund 209.000 Euro. Da bleiben allerdings viele Kreuze offen. Gut ausgestattete Modelle durchbrechen schnell die 250.000-Euro-Marke. Rabatt oder Nachlass gewährt Mercedes – ganz im Gegensatz zu vielen anderen Baureihen – bei der G-Klasse nicht. Angesichts der aufwendigen Manufaktur-Lackierung, der Individualisierung und der Limitierung auf nur 35 Fahrzeuge dürfte die Mirage Edition nochmals deutlich teurer ausfallen.