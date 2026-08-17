Formel 1: „Mercedes ist der Konkurrenz immer zwei Rennen voraus“

Die Formel-1-Saison 2026 ist vor allem eines: ein purer Entwicklungskampf. Den Teams ist klar, dass derjenige die Weltmeisterschaft gewinnen wird, der die Performance auch bis zum Ende der Saison ausreichend steigern kann.

Der permanenten Weiterentwicklung der Autos steht mit der Budgetobergrenze allerdings ein entscheidendes Hindernis im Weg. Wegen des neuen Reglements hat die Formel 1 das Limit zwar von 135 auf 215 Millionen US-Dollar gehoben, trotzdem müssen die Teams sparsam sein. Upgrades müssen geplant, priorisiert und zum richtigen Zeitpunkt gebracht werden.

Zusätzlichen Druck erzeugt seit diesem Jahr die ADUO-Regel. Diese erlaubt es stark unterlegenen Teams, mehr Zeit und Geld in Motor-Upgrades zu stecken, um den Anschluss an die Spitzenteams vor allem zu Beginn der Saison nicht völlig zu verlieren.

xpb Mercedes-Technik-Direktor James Allison hat aktiv an der ausgefeilten Entwicklungsstrategie getüftelt.

Rasante Entwicklungsschübe Mercedes-Technik-Direktor James Allison veranschaulicht die Vorzüge der neuen Vorschriften auf dem hauseigenen Youtube-Kanal: "Eine der wesentlichen Eigenschaften der Regulierungszyklen ist, wie unausgereift die Vorschriften noch sind. Die Entwicklungsfortschritte sind im Vergleich zu den Vorjahren enorm."

"Auf der aerodynamischen Seite liegt die Gewinnrate, die wir im Windkanal sehen, ungefähr sechs oder sieben Mal so hoch wie in der letzten Saison. Das ist ungefähr eine halbe Sekunde an Rundenzeit alle zwei Monate, was eine immense Fortschrittsrate ist", erklärt Allison. Pro Monat finden die Teams im Windkanal also eine Verbesserung von etwa 0,25 Sekunden pro Runde.

Doch wegen des strikten Budgetdeckels können Teams nicht jede kleine Verbesserung sofort in neue Bauteile verwandeln und sich damit direkt beim nächsten Rennen einen Vorteil verschaffen.

xpb In Barcelona ergaben die ADUO-Messungen, dass dem Spitzenteam Mercedes im Vergleich zu Red Bull eigentlich ein Leistungsausgleich zustehen würde.

Mercedes mit cleverer Entwicklungsstrategie Mercedes hat im Vorjahr schon früh auf die Entwicklung der neuen Autogeneration gesetzt. "Auf diese Weise konnten wir bereits für das erste Rennen das Maximum von dieser steilen Entwicklungskurve in das Auto stecken", so Allison. Dementsprechend startete das Team die Saison mit einem technischen Vorsprung.

Dem Briten zufolge sei Mercedes der Konkurrenz seit Beginn der Saison etwa ein bis zwei Rennen mit den Upgrades voraus. Das hat die restlichen Teams nun in eine stetige Aufholjagd getrieben.

Allerdings befände sich die Konkurrenz im gleichen rasanten Entwicklungstempo: "Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, scheint es so, als ob die anderen Teams auch alle zwei Monate etwa eine halbe Sekunde finden." Mit einem Upgrade-Zyklus sei der Vorsprung von Mercedes daher direkt wieder ausgeglichen.

Allison verrät jedoch, dass das deutsche Team genau auf diese Kettenreaktion vorbereitet sei. Da Mercedes dem Upgrade-Rhythmus der meisten Teams voraus sei, könne man somit den ursprünglichen Vorsprung kontinuierlich wiederherstellen.

xpb Während des Belgien-Wochenendes gab Teamchef Toto Wolff zu, dass Mercedes aktuell den leistungsstärksten Motor habe.

Wann enden die Entwicklungen? Daraus ergibt sich eine vielversprechende Prognose. Wer von Anfang an einen Puffer vorzuweisen hat, könne eher entscheiden, die Ressourcen von der aktuellen Entwicklung abzuziehen. Die Investitionen könnten dann bereits in die nächste Saison gesteckt werden, ohne dass man Gefahr läuft, gegen Ende der Saison eingeholt zu werden.

Gerade der Übergang vom Vorjahr in die laufende Saison hat gezeigt, wie wichtig die frühzeitige Entwicklung des neuen Wagens ist. Diese Vorbereitung hat den aktuellen Spitzenteams Mercedes und Ferrari vor allem am Anfang der Saison einen deutlichen Vorsprung verschafft.

McLaren und Red Bull investierten 2025 dagegen noch lange in das alte Auto, um ihre Chancen im WM-Kampf zu verbessern. Der Energy-Drink-Rennstall kündigte in Ungarn an, den Fokus der Entwicklung in dieser Saison früher auf das nächste Jahr zu verschieben.

Noch ein Ass im Ärmel Allison zeigt zudem auf, was die Investitionsentscheidung so schwer macht: "Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Entwicklungsrate immer noch außerordentlich hoch ist. Wenn man zu früh aufhört und die Konkurrenz weiter Fortschritte macht, kann das Saisonfinale sehr unangenehm werden."

Dank des strategisch geplanten Vorsprungs kann sich Mercedes schon früher auf die kommende Saison fokussieren. Das könnte es dem deutschen Team ermöglichen, auch 2027 einen Frühstart hinzulegen.

Allison verrät jedoch, dass Mercedes in dieser Saison noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist. "Ich bin optimistisch hinsichtlich unserer Position, weil ich weiß, was wir bereits im Windkanal gesehen haben. Ich weiß auch, was noch durch die Entwicklungsröhre geht. Es werden noch vielversprechende Teile ans Auto kommen", kündigt der Ingenieur an.