Mercedes S-Klasse Facelift 2026: Riesenbildschirm und leuchtende Sterne

Die überarbeitete Mercedes S-Klasse der Baureihe W223 wird im Januar 2026 offiziell vorgestellt. Bis dahin lassen Erlkönig-Aufnahmen erkennen, wohin die Reise geht: Das Flaggschiff wird optisch geschärft und technisch in mehreren Punkten nachgerüstet, um für die zweite Hälfte des Modellzyklus konkurrenzfähig zu bleiben. Der größere und künftig beleuchtete Kühlergrill wird der Front mehr Präsenz verleihen, während Scheinwerfer und Rückleuchten auf neue Stern-Lichtsignaturen umgestellt werden. Hinzu kommen dezente Änderungen an den Schürzen, die das bekannte Design behutsam modernisieren werden.

Hyperscreen kommt Im Innenraum wird der größte Sprung erfolgen. Der MBUX Hyperscreen, bislang aus dem EQS und dem neuen GLC bekannt, wird sich künftig auch in der S-Klasse über nahezu die komplette Armaturenbreite ziehen. Hinter der durchgehenden Glasfläche werden drei Displays arbeiten: ein Fahrerdisplay, ein zentrales OLED-Touchpanel und ein separates Beifahrerdisplay. Die OLED-Technik wird für kräftige Kontraste und eine klare Darstellung sorgen, selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Neues Betriebssystem Der Hyperscreen wird mit dem neuen Betriebssystem MB.OS kombiniert werden, das stärker auf lernende Software setzt. Häufig genutzte Funktionen sollen im sogenannten Zero-Layer direkt sichtbar sein, ohne dass sich der Fahrer durch Menüs hangeln muss. Künstliche Intelligenz wird Abläufe vorhersagen und passende Bedienvorschläge einblenden. Für den Beifahrer wird eine eigene Bedienzone integriert, die Inhalte und Profile unabhängig vom Fahrer verwaltet – je nach Markt mit Einschränkungen während der Fahrt. Zusätzlich wird Mercedes ein neues Lenkrad mit Schaltwippen einführen und KI-gestützte Assistenzfunktionen erweitern. Auch der Drive Pilot dürfte ein höheres zulässiges Geschwindigkeitstempo erhalten.

Unter der Motorhaube werden die bekannten Aggregate weitgehend erhalten bleiben. Die Sechszylinder sind bereits modernisiert, die V8-Modelle elektrifiziert und der V12 im Maybach gesetzt. Wahrscheinlich wird Mercedes die Elektroanteile einzelner Antriebe erhöhen und den Plug-in-Hybriden mehr Reichweite ermöglichen, um künftige Emissionsvorgaben einzuhalten.

Die Premiere wird am 29. Januar 2026 im Mercedes-Museum in Stuttgart stattfinden, der Marktstart kurz darauf folgen.