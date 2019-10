Neuer Mercedes Zetros (2020) Nächste Generation des robusten Hauber-Lkw

Nichts gegen Actros, Arocs, Atego und Co.: Aber für manche Gegenden der Welt sind jene großen Frontlenker-Lastwagen, die Mercedes-Benz hierzulande anbietet, ein wenig zu weich geraten. Deshalb entsteht in Daimlers Lkw-Werk in Wörth seit 2008 noch ein anderes Modell. Ein sogenannter Hauber-Lkw, der seine Hauptabsatzmärkte in Regionen wie Nahost, Afrika oder Lateinamerika findet: der Zetros. Der robuste 40-Tonner mit Fronthaube, hierzulande vor allem als Einsatzfahrzeug der Bundeswehr oder des THW sowie als Basismodell einiger Expeditionsmobile bekannt, erhält bald eine zweite Generation.

Neues Front-Design und Detailänderungen

Der neue Zetros unterscheidet sich optisch kaum vom Vorgänger. Zwar wurde der Kühlergrill neu gestaltet, weshalb der Motor dank einer optimierten Luftführung effektiver gekühlt werden kann. Aber die Silhouette mit ausgeprägter Haube und der rund um das Fahrerhaus etwas zerklüftete Look bleiben erhalten. Viele weitere Neuerungen zeigen sich erst im Detail. So soll sich der Einstieg erleichtert haben. Zudem präsentiert sich das Armaturenbrett im neuen Design.

Daimler AG Der neue Mercedes Zetros präsentiert ein anderes Kühlergrill-Design.

Zu technischen Details hält sich Mercedes Trucks noch bedeckt. Klar ist, dass der neue Zetros über einen permanenten Allradantrieb verfügt und damit weiterhin durch gute Geländegängigkeit bestechen soll. Er erhält zudem stärkere Dieselmotoren mit Leistungswerten bis zu 510 PS und einem Drehmoment von maximal 2.400 Newtonmetern. Der Zetros verträgt auch Kraftstoffe von minderwertiger Qualität, ist nach den Abgasnormen Euro III und Euro V eingestuft und soll in allen Klimazonen von heißen Wüstenregionen bis zur Arktis einsetzbar sein.

Genaue Informationen zum Marktstart und den Preisen sowie detailliertere technische Daten dürften in naher Zukunft folgen.